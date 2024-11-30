rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 05:16

Published 30 ноября, 05:16

Modified 30 ноября, 05:16

Updated 30 ноября, 05:16

Автомобилист сбил полицейского в Батайске, пытаясь скрыться при задержании

Автомобилист сбил полицейского в Батайске, пытаясь скрыться при задержании

30 ноября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney. Автомобилист сбил полицейского в Батайске, пытаясь скрыться при задержании
В Ростовской области мужчина пытался скрыться на авто и сбил полицейского. ЧП случилось в городе Батайске, сообщает региональное ГУ МВД 29 ноября.

По официальным данным, правоохранителей вызвали очевидцы, жалующиеся на нарушение общественного порядка. Полиция приехала по адресу, в районе перекрестка улиц Лермонтовской и Киевской. Они задержали всех участников конфликта, как вдруг один из мужчин бросился к автомобилю. Он сел за руль и нажал педаль газа.

В этот момент возле машины оказался полицейский, который бросился вдогонку. Водитель сбил стража порядка, но избежать задержания не удалось.

На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском
Узнать подробнее
— Полицейский получил травму. Пытавшийся скрыться 32-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее в Ростове мужчина устроил драку с полицейским и разбил витрину магазина.

Читайте также:
Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-ДонуЗападное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробкиУчасткового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Батайск#Полицейский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика