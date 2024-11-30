Автомобилист сбил полицейского в Батайске, пытаясь скрыться при задержании

По официальным данным, правоохранителей вызвали очевидцы, жалующиеся на нарушение общественного порядка. Полиция приехала по адресу, в районе перекрестка улиц Лермонтовской и Киевской. Они задержали всех участников конфликта, как вдруг один из мужчин бросился к автомобилю. Он сел за руль и нажал педаль газа.