Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих псов на женщину в Батайске

В социальных сетях распространилась информация о том, что в ноябре 2024 года на жительницу Батайска налетела свора бродячих псов. Собаки прокусили женщине ногу, но прохожие не бросили ее и оказали помощь. После инцидента стало известно, что в городе очень много беспризорных животных, однако никто не занимается их отловом.