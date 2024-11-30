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Posted 30 ноября, 14:23

Published 30 ноября, 14:23

Modified 30 ноября, 14:25

Updated 30 ноября, 14:25

Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих псов на женщину в Батайске

Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих псов на женщину в Батайске

30 ноября 2024, 14:23
Фото: Следственный комитет России. Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих псов на женщину в Батайске
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки сведений о нападении бездомных собак на жительницу Батайска, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в ноябре 2024 года на жительницу Батайска налетела свора бродячих псов. Собаки прокусили женщине ногу, но прохожие не бросили ее и оказали помощь. После инцидента стало известно, что в городе очень много беспризорных животных, однако никто не занимается их отловом.

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о результатах процессуальной проверки, а также о решении, принятом по ее итогам.

До этого Rostovgazeta рассказала о том, что в донском регионе планируют построить сеть приютов для бездомных животных.

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