Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих псов на женщину в Батайске

Posted 30 ноября, 14:23
Published 30 ноября, 14:23
Modified 30 ноября, 14:25
Updated 30 ноября, 14:25
В социальных сетях распространилась информация о том, что в ноябре 2024 года на жительницу Батайска налетела свора бродячих псов. Собаки прокусили женщине ногу, но прохожие не бросили ее и оказали помощь. После инцидента стало известно, что в городе очень много беспризорных животных, однако никто не занимается их отловом.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о результатах процессуальной проверки, а также о решении, принятом по ее итогам.
До этого Rostovgazeta рассказала о том, что в донском регионе планируют построить сеть приютов для бездомных животных.