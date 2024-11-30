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Posted 30 ноября, 09:32

Published 30 ноября, 09:32

Modified 30 ноября, 09:35

Updated 30 ноября, 09:35

Фото для иллюстрации

Донские саперы обезвредили немецкую 250-килограммовую авиабомбу

30 ноября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney. Фото для иллюстрации
Саперы Ростовской области уничтожили гигантскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Вес снаряда составил 250 килограммов, информирует региональное МЧС.

Днем 29 ноября на территории предприятия на севере Волгограда была обнаружена 250-килограммовая авиабомба, которая сохранилась со времен ВОВ. Для уничтожения находки пиротехники Донского спасательного центра выехали в соседний регион.

Саперы изучили взрывоопасный объект, пролежавший десятки лет в земле. За это время он успел подвергнуться коррозии. Немецкую авиабомбу вывезли на полигон и взорвали. После этого громкий хлопок эхом разлетелся по округе и столб густого дыма резко поднялся в небо.

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Видео: Изображение Midjourney. Донские саперы обезвредили немецкую 250-килограммовую авиабомбу

Ранее жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок.

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