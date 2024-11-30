Донские саперы обезвредили немецкую 250-килограммовую авиабомбу

Саперы изучили взрывоопасный объект, пролежавший десятки лет в земле. За это время он успел подвергнуться коррозии. Немецкую авиабомбу вывезли на полигон и взорвали. После этого громкий хлопок эхом разлетелся по округе и столб густого дыма резко поднялся в небо.