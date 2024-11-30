Донские саперы обезвредили немецкую 250-килограммовую авиабомбу

Posted 30 ноября, 09:32
Published 30 ноября, 09:32
Modified 30 ноября, 09:35
Updated 30 ноября, 09:35
Днем 29 ноября на территории предприятия на севере Волгограда была обнаружена 250-килограммовая авиабомба, которая сохранилась со времен ВОВ. Для уничтожения находки пиротехники Донского спасательного центра выехали в соседний регион.
Саперы изучили взрывоопасный объект, пролежавший десятки лет в земле. За это время он успел подвергнуться коррозии. Немецкую авиабомбу вывезли на полигон и взорвали. После этого громкий хлопок эхом разлетелся по округе и столб густого дыма резко поднялся в небо.