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Posted 30 ноября, 06:02

Published 30 ноября, 06:02

Modified 30 ноября, 06:02

Updated 30 ноября, 06:02

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце ноября

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце ноября

30 ноября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце ноября
Эксперты оценили уровень загрязнения окружающей среды Ростовской области радиацией. Никаких нарушений не выявлено, информирует Северо-Кавказское УГМС.

На радиационно-опасных объектах ЮФО и на близлежащих территориях к ним мощность дозы гамма-излучения составила 0,09–0,15 микрозиверт в час. Показатели соответствуют нормальному радиационному фону. Если говорить о Ростовской АЭС, то здесь также нет проблем. Сила ионизирующего излучения не превышает 0,15 микрозиверт в час.

Отметим, что мощность излучения менее 0,50 микрозиверт в час абсолютно безвредна для здоровья человека.

До этого RostovGazeta рассказала, что учёные провели проверку почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию. Детальнее о ее результатах в нашем материале.

Ранее автомобиль на полной скорости снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС.

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