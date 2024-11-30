Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце ноября

Posted 30 ноября, 06:02
Published 30 ноября, 06:02
Modified 30 ноября, 06:02
Updated 30 ноября, 06:02
На радиационно-опасных объектах ЮФО и на близлежащих территориях к ним мощность дозы гамма-излучения составила 0,09–0,15 микрозиверт в час. Показатели соответствуют нормальному радиационному фону. Если говорить о Ростовской АЭС, то здесь также нет проблем. Сила ионизирующего излучения не превышает 0,15 микрозиверт в час.
Отметим, что мощность излучения менее 0,50 микрозиверт в час абсолютно безвредна для здоровья человека.
До этого RostovGazeta рассказала, что учёные провели проверку почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию. Детальнее о ее результатах в нашем материале.
Ранее автомобиль на полной скорости снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС.