Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце ноября

На радиационно-опасных объектах ЮФО и на близлежащих территориях к ним мощность дозы гамма-излучения составила 0,09–0,15 микрозиверт в час. Показатели соответствуют нормальному радиационному фону. Если говорить о Ростовской АЭС, то здесь также нет проблем. Сила ионизирующего излучения не превышает 0,15 микрозиверт в час.