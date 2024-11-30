Итоги дня: в Ростове приостановят строительство многоэтажек, а в Батайске горят фуры

Утром 30 ноября на Западном шоссе на въезде в Батайск во время движения загорелся грузовой автомобиль. Очевидцы рассказали, что транспортное средство неожиданно взорвалось, а только потом вспыхнуло. Огонь быстро охватил всю фуру, но больше всего пострадала кабина и днище авто. В итоге от грузовика остался только корпус и прицеп с товаром.