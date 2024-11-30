Итоги дня: в Ростове приостановят строительство многоэтажек, а в Батайске горят фуры

Posted 30 ноября, 18:49
Published 30 ноября, 18:49
Modified 30 ноября, 18:51
Updated 30 ноября, 18:51
Днем 29 ноября жители Батайска заметили вблизи многоэтажных домов странное озеро. Вода в нем окрашена в кислотно-зеленый цвет. Некоторые горожане возмущены тем, что опасная жижа находится рядом с детскими площадками и населенными территориями, а другая часть считает, что это может быть специально окрашенная жидкость для выявления дефектов в теплосетях.
Добавим, что достоверно неизвестно, откуда взялась эта вода и может ли она навредить здоровью батайчан.
Утром 30 ноября на Западном шоссе на въезде в Батайск во время движения загорелся грузовой автомобиль. Очевидцы рассказали, что транспортное средство неожиданно взорвалось, а только потом вспыхнуло. Огонь быстро охватил всю фуру, но больше всего пострадала кабина и днище авто. В итоге от грузовика остался только корпус и прицеп с товаром.
Несмотря на то, что фура успела припарковаться близко к обочине, движение на дороге парализовало. Водителям приходилось разворачиваться и уезжать в обратном направлении по встречной полосе. Из-за этого выросла большая пробка, однако сейчас проезжая часть свободна.
Отметим, что на место аварии приехали пожарные на двух единицах спецтехники и ликвидировали возгорание. Официальной информации о причинах ДТП и состоянии здоровья водителя фуры не поступало.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что с 1 декабря в Ростове-на-Дону начнется массовая проверка разрешений на строительство многоквартирных домов, а выдача новых — временно прекратиться. Как долго будет действовать ограничение, неизвестно.
Слюсарь сообщил, что принял такое решение из-за наплыва жалоб горожан на отсутствие социальной инфраструктуры. Люди недовольны тем, что застройщики возводят большое количество зданий в Ростове, но не думают об удобстве людей. Рядом с новостройками порой нет школ, детских садов и больниц.
Врио губернатора поддержал мнение людей и отметил, что строить здания, необеспеченные необходимыми соцобъектами, нельзя.