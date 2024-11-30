rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 07:00

Published 30 ноября, 07:00

Modified 30 ноября, 07:03

Updated 30 ноября, 07:03

Большинство ростовчан не боятся фейерверков

Каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников

30 ноября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Большинство ростовчан не боятся фейерверков
Примерно каждый четвертый житель Ростова-на-Дону обеспокоен запуском пиротехники. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на результаты опроса пресс-службы страхового брокера «Mainsgroup».

Опрос о том, насколько сильно жители регионов России боятся новогодних фейерверков, аналитики провели в крупных городах России. Выяснилось, что большая часть жителей Ростова-на-Дону не обеспокоены запуском пиротехники. Количество людей, которые не хотят слышать за окном грохот фейерверка на Новый год, составляет всего 26%.

Брокер также выяснил, что жителей регионов беспокоит вероятность ущерба для здоровья и имущества из-за пиротехники.

Громкие хлопки разбудили жителей Ростова-на-Дону ночью. Рассказываем, что случилось
Узнать подробнее

Напомним, что в Ростове-на-Дону запрещено использовать пиротехнику. Несмотря на это, 5 октября 2024 года неизвестные запустили фейерверк, звуки которого люди спутали с работой ПВО. До этого грохот пиротехники перебудил и испугал жителей Новошахтинска, которые заявили, что салюты «взрываются как беспилотники».

Читайте также:
Омбудсмен рассказал об усилении мер безопасности в школах Ростовской областиБольше 250 бутылок паленой водки нашли в ростовском магазинеЭксперт оценил возможное введение скорости до 150 км/час на М-4 в Ростовской области
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Опрос#Пиротехника#Фейерверки#Безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика