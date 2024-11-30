Каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников

Напомним, что в Ростове-на-Дону запрещено использовать пиротехнику. Несмотря на это, 5 октября 2024 года неизвестные запустили фейерверк, звуки которого люди спутали с работой ПВО. До этого грохот пиротехники перебудил и испугал жителей Новошахтинска, которые заявили, что салюты «взрываются как беспилотники».