Каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников

Posted 30 ноября, 07:00
Published 30 ноября, 07:00
Modified 30 ноября, 07:03
Updated 30 ноября, 07:03
Опрос о том, насколько сильно жители регионов России боятся новогодних фейерверков, аналитики провели в крупных городах России. Выяснилось, что большая часть жителей Ростова-на-Дону не обеспокоены запуском пиротехники. Количество людей, которые не хотят слышать за окном грохот фейерверка на Новый год, составляет всего 26%.
Брокер также выяснил, что жителей регионов беспокоит вероятность ущерба для здоровья и имущества из-за пиротехники.
Напомним, что в Ростове-на-Дону запрещено использовать пиротехнику. Несмотря на это, 5 октября 2024 года неизвестные запустили фейерверк, звуки которого люди спутали с работой ПВО. До этого грохот пиротехники перебудил и испугал жителей Новошахтинска, которые заявили, что салюты «взрываются как беспилотники».