Куда поехать из Ростова на Новый год: лучшие туры

Posted 30 ноября, 14:26
Published 30 ноября, 14:26
Modified 30 ноября, 15:05
Updated 30 ноября, 15:05
В отличие от Ростова, где большую часть зимы можно увидеть слякоть и мокрый «снегодождь», в горах всегда есть сугробы в это время года. По-зимнему сказочные места идеально подойдут и для семейного, и для романтического отдыха.
От 23500₽.
В Адыгее находятся ближайшие к Ростову горы. По данным сайтов, разместившим объявления о подобных турах, в программу обычно входят прогулка к Белой Хаджонской теснине, авто-пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау и в мужской монастырь, на водопады Руфабго, посещение Большой Азишской пещеры, окруженной буково-пихтовым лесом. В свободное время можно кататься на санках, квадроциклах и даже лошадях. Для тех, кто приедет праздновать Новый год в горы, подготовили банкет с фейерверками и музыкой.
От 23500₽.
На поездку в Архыз есть свободные места на Рождество. В заснеженных горах Кавказа можно встретить еще один зимний праздник. Помимо санок и квадроциклов, там можно кататься на коньках и лыжах. После экскурсии на внедорожниках на водопад Белый туристов отвезут на поляну Романтик, покажут Нижне-Архызские храмы, сохранившиеся с X века. Перед поездкой домой будет время окунуться в термальных источниках под открытым небом.
От 23100₽.
Рыбалка и приготовление пойманной форели, природные достопримечательности и исторические памятники ждут ростовчан в Домбае. На канатной дороге можно увидеть потрясающие пейзажи: Эльбрус, Военно-Сухумскую дорогу, Суфруджу, Алибек и не только. Наверху есть еще несколько панорамных площадок (максимальная высота над уровнем моря достигает 3200 метров). За дополнительную плату предлагают попробовать национальную кухню на свежем воздухе. Также будет экскурсия на озеро Кара-Кель, Черное озеро, о котором расскажут легенды, прогулка к реке Уллу-Муруджу и Шоанинскому храму. Для активного отдыха подготовили ватрушки, квадроциклы и лошадей.
От 28700₽.
После поездки на поезде предстоит путь по самому длинному в России автомобильному тоннелю. В Дагестане туристы словно попадут в другой мир — ущелья и пропасти, каньоны и горы, скалы и бирюзовые водохранилища, горные реки.
Помимо экскурсий в горах, гид расскажет во время прогулки о самых древних селениях, покажет Аранинскую крепость, цитадель Нарын-Кала, мечеть VIII века. Там же можно прикоснуться к многовековым деревьям. Некоторым из них уже больше 800 лет.
От 35500₽.
Единственный тур, для которого понадобится загранпаспорт. Часть поездки пройдет в поезде, как и в Дагестан. Минеральные воды, смотровые площадки с жвописными панорамными видами и улочки старого Тбилиси с храмами и крепостями — все это распланировано в первый дни пребывания.
Затем покажут монастырь Джвари, являющийся национальным достоянием ЮНЕСКО. Он расположен на вершине горы у слияния двух рек. Храмы, соборы монастырские комплексы, экскурсия в «город влюбленных» — Кахетию и в город Уплисцихе, что переводится с грузинского как «крепость Бога».
Что может быть лучше, чем искупаться в теплой, насыщенной минералами воде накануне Нового года. Процедуры помогают улучшить кровообращение, снять стресс и усталость, укрепить иммунитет и нормализовать сон.
От 18900₽.
Одни из самых известных горных родников находятся в городе Горячий Ключ. На курорте покажут Иверскую часовню, уникальные источники и ущелья (Гуамское, Дантово), Счастливый мост, водопад Монах и Аллею тысячи сосен. В первый день будет остановка в Краснодаре по пути к Горячему Ключу. Там можно погулять по парку «Галицкого», включающего в себя порядка 30 локаций.
От 21600₽.
Туристам предлагают прогулку по парку с Зеркальным прудом, речкой Ольховкой и мостом «Дамский каприз», дегустацию нарзана, экскурсии на Гору Кольцо и Медовые водопады. В Пятигорске по программе будут лермонтовские места, парк «Цветник» и гора Горячая. Этот маршрут объединяет исторические, культурные и природные достопримечательности центральный части, а по дороге есть возможность попить разнообразной пятигорской целебной воды и полюбоваться отличными панорамными пейзажами.
Этот вариант отлично подойдет для тех, кто уже устал от холодов. Необязательно на Новый год должен быть снег и мороз — иногда праздник можно разнообразить теплыми деньками на берегу моря.
От 18800₽.
Встретить Новый год можно на побережье Черного моря. За несколько дней гиды проведут экскурсию по санаториям-дворцам, Морскому вокзалу со шпилем, акватории морского порта, Курортному проспекту, площади Искусств, храму Михаила Архангела. За дополнительную плату есть возможность поселиться на горнолыжном курорте Роза-Хутор, известный Олимпийским парком и канатными дорогами.
От 21000₽.
Праздничное настроение поднимет «Зимний пляж»: три бассейна с морской водой и сауна под стеклянным куполом. Несколько дней в санатории не заставят скучать. Для гостей подготовили экскурсию по «Абрау-Дюрсо» с его подземными коридорами и по станице Атамань с экспонатами подворий разных ремесленников, талассотерапию и термотерапию.
От 17900₽.
Посетить Крым стоит хотя бы ради Массандровского дворца в стиле старинных французских замков эпохи Людовика ХIII, который покажут во время экскурсии. Также в программу входит дегустация крымских вин, прогулка по набережной Ялты, где можно увидеть маяк XIX века, купальни Фоффе и историческое здание гостиницы «Таврида», «Древнегреческий» корабль и платан Айседоры Дункан. А все желающие смогут подняться по канатной дороге на холм Дарсан, чтобы полюбоваться Ялтой с высоты птичьего полета.
Отдельное внимание обратим на Воронцовский дворец с великолепным садом и Ливадийский дворец Николая II. В один из дней запланирован подъем на легендарную гору Ай Петри и экскурсии по Севастополю и Балкалаве.
От 29300₽.
В течение нескольких дней будут экскурсии по историческому центру столицы и архитектурным памятникам: Большой театр и Манеж, МГУ, сталинские высотки, Триумфальная арка и многое другое. Туристы смогут прогуляться по Измайловскому и Московскому Кремлю, Красной площади, парку «Зарядье», посетить фабрику елочных игрушек в Сокольниках.
От 38600₽.
Обширная программа ждет ростовчан в культурной столице. Это экскурсии и в Петропавловскую крепость, и в Петергоф, в парке, посвященном военно-морскому флоту (там можно увидеть гигантскую атомную подводную лодку), и в Зимнем дворце. Маршрут пройдет по самым красивым местам города, главным улицам и проспектам.
В программу входит посещение Казанского Кафедрального собора и Исаакиевского собора, Храма Спаса на Крови. По дороге домой можно заехать в Великий Новгород.
От 17000₽.
Для туристов подготовили экскурсии в город Шахмат, Казанский кафедральный собор, центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и буддийский монастырь «Гедден Шеддуб Чойхорлинг» (в переводе — обитель просветленных монахов). После ознакомления с Золотыми воротами, Пагодой семи дней и фонтаном «Три лотоса» гостей научат обряду «Благопожелания Белой Дороги».
В стоимость поездок входят экскурсии, проживание, частичное или полное питание в течение 4-5 дней.
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