Куда поехать из Ростова на Новый год: лучшие туры

В Адыгее находятся ближайшие к Ростову горы. По данным сайтов, разместившим объявления о подобных турах, в программу обычно входят прогулка к Белой Хаджонской теснине, авто-пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау и в мужской монастырь, на водопады Руфабго, посещение Большой Азишской пещеры, окруженной буково-пихтовым лесом. В свободное время можно кататься на санках, квадроциклах и даже лошадях. Для тех, кто приедет праздновать Новый год в горы, подготовили банкет с фейерверками и музыкой.