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Posted 30 ноября, 12:15

Published 30 ноября, 12:15

Modified 30 ноября, 12:15

Updated 30 ноября, 12:15

Лихач устроил опасный дрифт в центре Ростова-на-Дону

Лихач устроил опасный дрифт в центре Ростова-на-Дону

30 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI. Лихач устроил опасный дрифт в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель иномарки устроил дрифт на оживленной дороге Большой Садовой улицы, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Папа Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел вечером 29 ноября на Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Водитель на синем спорткаре выехал на перекресток возле Музыкального театра и устроил дрифт-шоу. Он наворачивал круги на проезжей части, мешая проезду легковых авто и автобусов.

В один момент лихач чуть не врезался в другое транспортное средство, но вовремя затормозил. Затем он на полной скорости умчался по Большой Садовой в сторону Театральной площади.

Ростовчане считают, что за такую езду нужно лишать водительских прав: «Неужели нельзя по камерам за такое прав лишить?».

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Видео: 1MI. Лихач устроил опасный дрифт в центре Ростова-на-Дону

«Уже второй месяц регулярно наблюдаем такое у Театральной площади. Теперь и перед Музыкальным театром», — пишет пользователь.

«Машина красивая, бесспорно, эффектная. Но странно делать это на оживленной улице», — добавил подписчик.

Ранее три человека пострадали в ДТП под Ростовом из-за уснувшего водителя.

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