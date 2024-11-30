Лихач устроил опасный дрифт в центре Ростова-на-Дону

Posted 30 ноября, 12:15
Published 30 ноября, 12:15
Modified 30 ноября, 12:15
Updated 30 ноября, 12:15
Инцидент произошел вечером 29 ноября на Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Водитель на синем спорткаре выехал на перекресток возле Музыкального театра и устроил дрифт-шоу. Он наворачивал круги на проезжей части, мешая проезду легковых авто и автобусов.
В один момент лихач чуть не врезался в другое транспортное средство, но вовремя затормозил. Затем он на полной скорости умчался по Большой Садовой в сторону Театральной площади.
Ростовчане считают, что за такую езду нужно лишать водительских прав: «Неужели нельзя по камерам за такое прав лишить?».
«Уже второй месяц регулярно наблюдаем такое у Театральной площади. Теперь и перед Музыкальным театром», — пишет пользователь.
«Машина красивая, бесспорно, эффектная. Но странно делать это на оживленной улице», — добавил подписчик.
Ранее три человека пострадали в ДТП под Ростовом из-за уснувшего водителя.