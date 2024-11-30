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Posted 30 ноября, 15:10

Published 30 ноября, 15:10

Modified 30 ноября, 15:10

Updated 30 ноября, 15:10

В Ростове-на-Дону пройдет массовая проверка разрешений на строительство

Массовая проверка разрешений на строительство многоэтажек пройдет в Ростове

30 ноября 2024, 15:10
Фото: Правительство Ростовской области. В Ростове-на-Дону пройдет массовая проверка разрешений на строительство
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о начале проверок разрешений на строительство многоэтажных домов в Ростове-на-Дону. Об этом врио главы региона рассказал в личном телеграм-канале.

С 1 декабря в Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Кроме того, пройдет проверка уже врученных документов. Внезапная инспекция связана с множественными обращениями жителей города по поводу отсутствия социальной инфраструктуры при возведении жилья.

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Слюсарь отметил, что нельзя строить дома и не думать о шаговой доступности медицинских, образовательных и спортивных учреждений.

«Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами нельзя. Двух мнений здесь быть не может!», — высказался Юрий Слюсарь.

Ранее стало известно, что на месте старого ипподрома в Ростове построят новый ЖК.

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