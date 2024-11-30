Массовая проверка разрешений на строительство многоэтажек пройдет в Ростове

Posted 30 ноября, 15:10
Published 30 ноября, 15:10
Modified 30 ноября, 15:10
Updated 30 ноября, 15:10
С 1 декабря в Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Кроме того, пройдет проверка уже врученных документов. Внезапная инспекция связана с множественными обращениями жителей города по поводу отсутствия социальной инфраструктуры при возведении жилья.
Слюсарь отметил, что нельзя строить дома и не думать о шаговой доступности медицинских, образовательных и спортивных учреждений.
«Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами нельзя. Двух мнений здесь быть не может!», — высказался Юрий Слюсарь.
Ранее стало известно, что на месте старого ипподрома в Ростове построят новый ЖК.