Массовая проверка разрешений на строительство многоэтажек пройдет в Ростове

С 1 декабря в Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Кроме того, пройдет проверка уже врученных документов. Внезапная инспекция связана с множественными обращениями жителей города по поводу отсутствия социальной инфраструктуры при возведении жилья.