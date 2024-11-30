Озеро токсичного зеленого цвета нашли в Батайске

Posted 30 ноября, 05:09
Published 30 ноября, 05:09
Modified 30 ноября, 05:09
Updated 30 ноября, 05:09
Днем 29 ноября в Батайске заметили необычный водоем. Он окрашен в ярко-зеленый цвет, который сильно выделяется на фоне серого осеннего города. Миниозеро находится недалеко от новостроек и детских площадок. Мнение жителей Ростовской области об этой жиже разделилось. Кто-то считает, что это токсичные отходы, а кто-то думает, что это специально окрашенная вода, которую используют в теплосетях.
«Что смеетесь? Все загрязнили!» — пишет пользователь.
«Похоже на флуоресцеин, которым окрашивают воду в отопительных техсетях», — добавила подписчица.
Есть и те, кто не смог отказать себе в шутке по этому поводу: «Антифриз природный нужен?»
Официальной информации о происхождении озера не поступало.
Ранее большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону.