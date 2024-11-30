rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 05:09

Published 30 ноября, 05:09

Modified 30 ноября, 05:09

Updated 30 ноября, 05:09

Озеро токсичного зеленого цвета нашли в Батайске

Озеро токсичного зеленого цвета нашли в Батайске

30 ноября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney. Озеро токсичного зеленого цвета нашли в Батайске
Жители Батайска заметили рядом с многоэтажными домами водоем кислотного зеленого цвета. Кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Мой Батайск».

Днем 29 ноября в Батайске заметили необычный водоем. Он окрашен в ярко-зеленый цвет, который сильно выделяется на фоне серого осеннего города. Миниозеро находится недалеко от новостроек и детских площадок. Мнение жителей Ростовской области об этой жиже разделилось. Кто-то считает, что это токсичные отходы, а кто-то думает, что это специально окрашенная вода, которую используют в теплосетях.

«Что смеетесь? Все загрязнили!» — пишет пользователь.

Пенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Похоже на флуоресцеин, которым окрашивают воду в отопительных техсетях», — добавила подписчица.

Есть и те, кто не смог отказать себе в шутке по этому поводу: «Антифриз природный нужен?»

Официальной информации о происхождении озера не поступало.

Ранее большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
В реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистотыДва ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-ДонуРедкого хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Батайск#Вода#Загрязнение экологии#Проверка#Коммунальщики#Загрязнение#Водоем#Трубы#Трубопровод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика