Первая неделя декабря начнется с массовых отключений света в Ростове-на-Дону

Posted 30 ноября, 08:28
Published 30 ноября, 08:28
Modified 30 ноября, 08:28
Updated 30 ноября, 08:28
В понедельник, 2 декабря, с 09:00 до 17:00 мск электричества не будет в Нахичевани: на улице Закруткина, 15-19, 12-24, 38-62, 35-47; Советской, 12-44; Мясникова, 75-93; 1-й линии, 14-40, 15-31; 3-й линии, 20-32, 15-33; 5-й линии, 2-26, 1-31; 7-й линии, 1-21, 2-20; 9-й линии, 2-4. Также в список вошли дома № 1-15, 2-16 на 13-й линии, № 1-27, 2-32 на 15-й линии.
В это же время обесточат дома в центре города: № 181, 181/1 на Пушкинской, № 12, 12/191 на Адыгеевской, №186 на Максима Горького и №86/178 на проспекте Кировском.
С 09:00 до 13:00 мск лампочки погаснут на 17-й улице (дома № 9-25, 2-36), 19-й улице (№ 4-40, 1-9) и 18-й улице (№ 10-14, 11-17).
На следующий день, 3 декабря, повторно отключат свет на 13-й линии, 1-15, 2-16; 15-й линии, 1-27, 2-32; Советской, 12-20; Закруткина, 15-19, 12-24. Там отключения проведут с 09:00 до 17:00 мск.
С 09:00 до 13:00 мск прекратят подачу электричества на улице Преботанической, 2Д (Западный), Еременко, 9Б/13 (Левенцовка), а с 09:00 до 15:00 мск — на проспекте Михаила Нагибина, 14А (Ворошиловский район).
Меньше всего без света просидят жители домов на проспекте Коммунистическом (№ 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25) и 2-й Краснодарской (№78/3). Их обесточат с 10:00 до 12:00 мск. А с 13:00 до 15:00 мск — в домах № 21/4, 23/4 на Коммунистическом и №70/2 на 2-й Краснодарской.
В среду, 4 декабря, обесточат дома в СТ «Садовод» (Первомайский район) с 09:00 до 17:00 мск. Аналогичная ситуация будет в центре: на проспекте Театральном, 58, Шолохова, 1 и в переулке Энергетиков, 2.
Немного дольше, с 09:00 до 18:00 мск, отключат свет на Западном. В список вошли адреса: улица 30-летия Октября, 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; Задонская, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48; Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А; Учебная, 1-49; Совхозная 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127. В это же время обесточат дома, расположенные на улице Провинциальной, 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-37; Селиверстова, 7-9; Федорова, 12-16, 13-25; Фоменко, 28-38; Шапкина, 53-55; в переулке 2-м Санинструкторском, 46, 2-8, 1-9; 3-м Санинструкторском, 1-27, 26-28.
С 09:00 до 16:00 мск не будет электричества на улице Зорге (№ 37/1, 39, 39/1, 41/46, 35, 37), Еременко (№ 48, 50/2), Липецкой (№ 2-54, 1-29), Тамбовской (№ 1-41, 2-18), Зоологической (№2), Ноябрьской (№ 1-2), 2-й Ноябрьской (№ 1-2), 3-й Ноябрьской (№ 1-2), в переулке Полярном (№ 8-14, 5-11)
А в центре отключения пройдут с 13:00 до 15:00 мск: на Красноармейской, 1Б, 3, 3А, 3Б, в переулке Гвардейском, 4, 5, Доломановском, 51Б.
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