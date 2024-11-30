Первая неделя декабря начнется с массовых отключений света в Ростове-на-Дону

Меньше всего без света просидят жители домов на проспекте Коммунистическом (№ 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25) и 2-й Краснодарской (№78/3). Их обесточат с 10:00 до 12:00 мск. А с 13:00 до 15:00 мск — в домах № 21/4, 23/4 на Коммунистическом и №70/2 на 2-й Краснодарской.