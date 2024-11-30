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Posted 30 ноября, 09:34

Published 30 ноября, 09:34

Modified 30 ноября, 09:38

Updated 30 ноября, 09:38

Полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом

Полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом

30 ноября 2024, 09:34
Фото: Шедеврум. Полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом
Возле Батайска на Западном шоссе загорелся грузовик. Из-за аварии начала разрастаться большая пробка, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Утром 30 ноября на Западном шоссе на въезде в Батайск загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а потом транспортное средство охватил огонь. Несмотря на то, что грузовик стоит близко к обочине, движение перекрыто. Автомобили разворачиваются и уезжают по встречной полосе.

На кадрах видно, что пламя сильно разошлось и практически полностью уничтожило кабину фуры, а само место ДТП заволокло дымом.

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По данным сервиса «Яндекс Карты», из-за этого инцидента на Западном шоссе образовался дорожный затор. Автомобили растянулись от реки Койсуг до транспортной развязки РТК. Общая длина пробки составляет 1,47 километра.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на то, что задыхаются от дыма у железнодорожного вокзала.

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