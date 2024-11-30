Полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом

Утром 30 ноября на Западном шоссе на въезде в Батайск загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а потом транспортное средство охватил огонь. Несмотря на то, что грузовик стоит близко к обочине, движение перекрыто. Автомобили разворачиваются и уезжают по встречной полосе.