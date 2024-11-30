Полыхающая фура парализовала движение на Западном шоссе под Ростовом

Posted 30 ноября, 09:34
Published 30 ноября, 09:34
Modified 30 ноября, 09:38
Updated 30 ноября, 09:38
Утром 30 ноября на Западном шоссе на въезде в Батайск загорелся грузовой автомобиль. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а потом транспортное средство охватил огонь. Несмотря на то, что грузовик стоит близко к обочине, движение перекрыто. Автомобили разворачиваются и уезжают по встречной полосе.
На кадрах видно, что пламя сильно разошлось и практически полностью уничтожило кабину фуры, а само место ДТП заволокло дымом.
По данным сервиса «Яндекс Карты», из-за этого инцидента на Западном шоссе образовался дорожный затор. Автомобили растянулись от реки Койсуг до транспортной развязки РТК. Общая длина пробки составляет 1,47 километра.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на то, что задыхаются от дыма у железнодорожного вокзала.