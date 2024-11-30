rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 09:54

Published 30 ноября, 09:54

Modified 30 ноября, 10:15

Updated 30 ноября, 10:15

Фотография в качестве иллюстрации

«Она сейчас рванет!»: появились кадры полыхающей фуры на Западном шоссе у Батайска

30 ноября 2024, 09:54
Фото: Шедеврум. Фотография в качестве иллюстрации

Появились кадры полыхающей фуры на Западном шоссе у Батайска

Под Ростовом-на-Дону на Западном шоссе вспыхнула фура. Огонь за считанные минуты уничтожил транспортное средство, видео с места происшествия прислал корреспондент RostovGazeta.

ДТП произошло утром 30 ноября, около 11.17 мск, на въезде в Батайск. По неизвестным причинам фура загорелась прямо на Западном шоссе. Очевидцы рассказали, что по грузовик перевозил краску и внезапно загорелся. На видео заметно, что пламя, в основном, локализовалось на кабине и на нижней части фуры. Из-за этого ее корпус и колеса сильно расплавились.

«Она сейчас рванет, поехали скорее», — воскликнула очевидица, заметив пожар.

Зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом
Узнать подробнее
Видео: Шедеврум. Фото для иллюстрации

На место происшествия прибыли огнеборцы на двух пожарных машинах и быстро потушили грузовой автомобиль.

Добавим, что авария полностью перекрыла движение, поэтому автомобилистам пришлось разворачиваться и ехать в обратном направлении по встречной полосе.

Ранее автомобильные литые диски разбросало по трассе в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на МалиновскогоНа месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под БатайскомСотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#Пожар#Батайск#Транспорт#Авария#Огонь#Автомобили#Фура#Пожарные#Происшествия#Горящая фура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика