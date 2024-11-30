«Она сейчас рванет!»: появились кадры полыхающей фуры на Западном шоссе у Батайска

ДТП произошло утром 30 ноября, около 11.17 мск, на въезде в Батайск. По неизвестным причинам фура загорелась прямо на Западном шоссе. Очевидцы рассказали, что по грузовик перевозил краску и внезапно загорелся. На видео заметно, что пламя, в основном, локализовалось на кабине и на нижней части фуры. Из-за этого ее корпус и колеса сильно расплавились.