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Posted 30 ноября, 16:10

Published 30 ноября, 16:10

Modified 30 ноября, 16:12

Updated 30 ноября, 16:12

«Правильное решение»: ростовчане поддержали проверку разрешений на строительство

«Правильное решение»: ростовчане поддержали проверку разрешений на строительство

30 ноября 2024, 16:10
Фото: 1MI. «Правильное решение»: ростовчане поддержали проверку разрешений на строительство

Ростовчане поблагодарили Слюсаря за проверку разрешений на строительство домов

Врио губернатора Юрий Слюсарь принял решение провести в Ростове-на-Дону проверку разрешений на строительство. Горожане единогласно поддержали эту инициативу и поделились своим мнением в телеграм-канале врио главы Ростовской области.

Напомним, что с 1 декабря в Ростове-на-Дону начнутся массовые проверки всех ранее выданных разрешений на строительство, при этом выдача новых — временно прекратится. Слюсарь решил провести инвентаризацию из-за жалоб жителей города на нехватку объектов социальной инфраструктуры вблизи новостроек.

Ростовчане поблагодарили врио губернатора за внимательность к них проблемам и отметили, что подобное мероприятие уже давно нужно было провести: «Правильное решение, а главное оно необходимо».

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«Вы лучший! Миллион раз спрашивала, как можно строить между Ростовом и Батайском дома, если даже транспортную проходимость не учитывают! Одни отписки получала», — добавила подписчица.

«Это лучшая новость за последнее время», — пишет пользователь.

До этого стало известно, что администрация Ростова держит курс на работу социальной направленности.

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