«Правильное решение»: ростовчане поддержали проверку разрешений на строительство

Posted 30 ноября, 16:10
Published 30 ноября, 16:10
Modified 30 ноября, 16:12
Updated 30 ноября, 16:12
Напомним, что с 1 декабря в Ростове-на-Дону начнутся массовые проверки всех ранее выданных разрешений на строительство, при этом выдача новых — временно прекратится. Слюсарь решил провести инвентаризацию из-за жалоб жителей города на нехватку объектов социальной инфраструктуры вблизи новостроек.
Ростовчане поблагодарили врио губернатора за внимательность к них проблемам и отметили, что подобное мероприятие уже давно нужно было провести: «Правильное решение, а главное оно необходимо».
«Вы лучший! Миллион раз спрашивала, как можно строить между Ростовом и Батайском дома, если даже транспортную проходимость не учитывают! Одни отписки получала», — добавила подписчица.
«Это лучшая новость за последнее время», — пишет пользователь.
До этого стало известно, что администрация Ростова держит курс на работу социальной направленности.