Пытались обмануть судьбу: как ростовские армяне в Нахичевани-на-Дону меняли имена

Еще у донских армян раньше было принято снимать порчу, сбивать температуру и лечить болезни молитвами. Мне сложно сказать, как в старину определяли, на ком есть порча, а на ком нет. Не знаю. Но факт есть факт. Например, внучка великого художника Сарьяна Рузанна вспоминает, что Мартирос Сергеевич запрещал ругать детей и лечил их молитвой: «В нашем доме нельзя было наказывать детей, в особенности кричать на них. Он никогда в жизни не сказал бы ребенку „я занят, иди, поиграй игрушками“, даже тогда, когда у него были гости мировой величины. Сарьян был солнцем, вокруг которого вращались мы все. Дедушка также обладал экстрасенсорными способностями. Когда у меня поднималась температура, он садился у кровати и читал молитву. Затем втыкал нож между паркетинами, и температура, без всяких лекарств, спускалась сама по себе».