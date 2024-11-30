Пытались обмануть судьбу: как ростовские армяне в Нахичевани-на-Дону меняли имена

Posted 30 ноября, 14:45
Published 30 ноября, 14:45
Modified 30 ноября, 14:47
Updated 30 ноября, 14:47
Поэтому порой болеющему ребенку меняли имя, то есть таким образом пытались обмануть смерть. Такой способ избавиться от болезни считался у некоторых народов эффективным. Люди полагали, что есть неразрывная связь имени человека с его душой и судьбой. А поэтому смена имени рассматривалась как рождение нового человека. Значит, и болезнь уходила со старым именем. Ведь недуг, мол, прицепился к человеку со старым именем. Но этого человека уже больше нет. Меняли имя человеку не только для избавления от болезни, но и еще как защиту от сглаза и порчи.
Такое поверье бытовало раньше и у донских армян. Удивительно, но это так. По крайней мере, ярким подтверждением этого факта является судьба моего дедушки по отцовской линии, полным тезкой которого я являюсь. Его звали так же, как и меня, Георгий Минасович. Правда, рожден он был с другим именем − Григорий (по-армянски Крикор).
Но он много болел. Говорили, что ребенок слабый и скоро умрет. Как я сейчас понимаю, у дедушки был врожденный порок сердца. По семейному преданию, ему поменяли имя. Он стал Георгием. Это удивительно, но он выздоровел. И, несмотря на все свои проблемы со здоровьем, жил полноценной и интересной жизнью. Конечно, фактически он был инвалидом. Но это не мешало ему работать, воспитывать детей. Он дожил до рождения своего первого внука, моего старшего брата Тиграна. С точки зрения сегодняшнего дня, дедушка прожил не так уж много, чуть больше шестидесяти. Но если учесть его недуг и состояние медицины того времени, то он прожил достаточно долго и полноценно.
Я понимаю, что это все предрассудки. Но так было. А поскольку меня назвали Георгием в честь дедушки, то я вполне мог быть и Григорием (Крикором), если бы мои прадедушки и прабабушки не поменяли имя деду.
Кстати, когда я в молодые годы стал писать рассказы о похождениях студента Удальцова, то назвал его Гришей. В память о том имени, которым когда-то был назван мой дедушка.
А в 2024 году совместно с известным политологом и журналистом Григорием Юрьевичем Мироновым я написал книгу «Нахичеванский калейдоскоп», в которой есть глава «Потерянная рукопись». Рассказ в ней ведется от имени некоего Крикора Минасовича Богданяна, чью рукопись нашли в 2021 году при сносе старого дома в Ростове-на-Дону, в Нахичевани. Образ нахичеванца Крикора Богданяна, конечно, собирательный. Но назвал я так героя еще и в память о своих предках, носивших это имя.
Надо заметить, что имена Георгий (Геворк) и Григорий (Крикор) были у армян популярны. Думаю, что с именем Георгий все понятно. Так называли мальчиков в честь Святого Георгия. А Григорием − в честь Григория Просветителя, который крестил Армению. Кстати, Армянскую апостольскую церковь именно поэтому часто называют григорианской. Хотя это и не совсем правильно. Более верно эту церковь называть Армянской апостольской или Армянской апостольской православной. Но так повелось исторически, что верующих армян, прихожан Армянской церкви, называют григорианами.
Конечно, нужно также отметить, что церковь никогда не одобряла следование различным старинным поверьям и предрассудкам. Но люди есть люди.
Еще у донских армян раньше было принято снимать порчу, сбивать температуру и лечить болезни молитвами. Мне сложно сказать, как в старину определяли, на ком есть порча, а на ком нет. Не знаю. Но факт есть факт. Например, внучка великого художника Сарьяна Рузанна вспоминает, что Мартирос Сергеевич запрещал ругать детей и лечил их молитвой: «В нашем доме нельзя было наказывать детей, в особенности кричать на них. Он никогда в жизни не сказал бы ребенку „я занят, иди, поиграй игрушками“, даже тогда, когда у него были гости мировой величины. Сарьян был солнцем, вокруг которого вращались мы все. Дедушка также обладал экстрасенсорными способностями. Когда у меня поднималась температура, он садился у кровати и читал молитву. Затем втыкал нож между паркетинами, и температура, без всяких лекарств, спускалась сама по себе».
Идут годы, проходят столетия. Но люди продолжают верить в особую силу оберегов и молитв. Так уж устроен человек. И в то, что имя влияет на судьбу, верят многие. Более того, у меня даже есть знакомые, которые поменяли себе имя, веря в то, что это изменит их жизнь. Но это, как я люблю говорить, уже другая история.