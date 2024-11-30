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Posted 30 ноября, 18:48

Published 30 ноября, 18:48

Modified 30 ноября, 18:50

Updated 30 ноября, 18:50

Редкую ворону-альбиноса заметили в Ростове-на-Дону

Редкую ворону-альбиноса заметили в Ростове-на-Дону

30 ноября 2024, 18:48
Фото: Шедеврум. Редкую ворону-альбиноса заметили в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону смогли заснять особенную птицу — белую ворону. Генетическая мутация делает таких особей крайне редкими экземплярами, информирует телеграм-канал «Подслушано в Ростове».

В Ростове-на-Дону заметили ворону-альбиноса. Вместо привычного черного оперения она имеет бело-серое. Орнитологи утверждают, что встретить такую птицу очень сложно. Однако стоит отметить, что нестандартный окрас зачастую свидетельствует о проблемах со здоровьем. У вороны могут быть нарушения зрения, слуха и другие заболевания.

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Кроме того, птицы-альбиносы являются легкой добычей для хищников, что также может сократить их продолжительность жизни.

До этого подобную птицу удавалось встретить в Ростовской области только летом 2024 года. Тогда школьница заметила в Азовском районе воробья-альбиноса.

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