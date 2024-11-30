Редкую ворону-альбиноса заметили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону заметили ворону-альбиноса. Вместо привычного черного оперения она имеет бело-серое. Орнитологи утверждают, что встретить такую птицу очень сложно. Однако стоит отметить, что нестандартный окрас зачастую свидетельствует о проблемах со здоровьем. У вороны могут быть нарушения зрения, слуха и другие заболевания.