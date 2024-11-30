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Posted 30 ноября, 06:15

Published 30 ноября, 06:15

Modified 30 ноября, 06:15

Updated 30 ноября, 06:15

Ростовчанин незаконно получил от банков более 42 миллионов рублей

Ростовчанин незаконно получил от банков более 42 миллиона рублей

30 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI. Ростовчанин незаконно получил от банков более 42 миллионов рублей
Следователи передали в суд уголовное дело о незаконном использовании платежных средств жителем Ростова, который в течение двух лет получил от банков 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-канале СКР по Ростовской области.

По версии следствия, с февраля 2018 года по декабрь 2020 года мужчина создал и подал в банки более девяти десятков поддельных платежных поручений, из-за чего кредитные организации перевели ему деньги на общую сумму 42,5 миллиона рублей.

Во время расследования обвиняемый пытался спрятаться от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске. После задержания мужчины следствие потребовало от суда ареста. Его действия квалифицируются как неправомерное использование средств платежей.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд для рассмотрения.

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Ранее RostovGazeta писала о том, как в Ростове вынесли приговор подрядчику по уборке улиц за вывод бюджетных средств. Сейчас они признаны виновными, их ждёт наказание в виде полутора лет колонии общего режима и штрафа.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Банки#Арест#Уголовное дело#СКР#Поддельные документы
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