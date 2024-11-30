Ростовчанин незаконно получил от банков более 42 миллиона рублей

Posted 30 ноября, 06:15
Published 30 ноября, 06:15
Modified 30 ноября, 06:15
Updated 30 ноября, 06:15
По версии следствия, с февраля 2018 года по декабрь 2020 года мужчина создал и подал в банки более девяти десятков поддельных платежных поручений, из-за чего кредитные организации перевели ему деньги на общую сумму 42,5 миллиона рублей.
Во время расследования обвиняемый пытался спрятаться от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске. После задержания мужчины следствие потребовало от суда ареста. Его действия квалифицируются как неправомерное использование средств платежей.
Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее RostovGazeta писала о том, как в Ростове вынесли приговор подрядчику по уборке улиц за вывод бюджетных средств. Сейчас они признаны виновными, их ждёт наказание в виде полутора лет колонии общего режима и штрафа.