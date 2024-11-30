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Posted 30 ноября, 11:22

Published 30 ноября, 11:22

Modified 30 ноября, 11:24

Updated 30 ноября, 11:24

Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области

Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области

30 ноября 2024, 11:22
Фото: 1MI. Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области
Ростовстат обновил список средних цен на мясо по городам Ростовской области. Документ опубликован на официальном портале ведомства.

По данным на 25 ноября 2024 года, выгоднее всего говядину можно купить в Шахтах. В среднем ее продают за 541,49 рубля. В Ростове-на-Дону ее стоимость выше — 573,55 рубля. В Таганроге килограмм этого мяса обойдется в 605,18 рубля.

Свежую и дешевую свинину можно найти в Ростове-на-Дону — 361,31 рубля. В Сальске средний ценник мяса достиг 396,24 рубля.

За курятиной лучше ехать в Миллерово. Там она в среднем стоит 180,14 рубля. В Ростове-на-Дону мясо птицы продается за 196,20 рубля. А вот на рынках Таганрога охлажденную и замороженную курятину продают за 204,56 рубля.

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Баранина по лучшим ценам есть в Миллерово — 701,30 рубля. В Ростове-на-Дону и Шахтах зафиксированы самые высокие цены на это мясо. В этих городах его стоимость выросла до 769,52 и 773,43 рубля соответственно.

До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону резко подскочат цены на мужские стрижки.

Ранее стало известно, что в ростовской аптеке прохожие могут платно погреться. За то, чтобы постоять в тепле, придется заплатить 30 рублей.

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