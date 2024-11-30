Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области

По данным на 25 ноября 2024 года, выгоднее всего говядину можно купить в Шахтах. В среднем ее продают за 541,49 рубля. В Ростове-на-Дону ее стоимость выше — 573,55 рубля. В Таганроге килограмм этого мяса обойдется в 605,18 рубля.