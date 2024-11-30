Ростовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области

Posted 30 ноября, 11:22
Published 30 ноября, 11:22
Modified 30 ноября, 11:24
Updated 30 ноября, 11:24
По данным на 25 ноября 2024 года, выгоднее всего говядину можно купить в Шахтах. В среднем ее продают за 541,49 рубля. В Ростове-на-Дону ее стоимость выше — 573,55 рубля. В Таганроге килограмм этого мяса обойдется в 605,18 рубля.
Свежую и дешевую свинину можно найти в Ростове-на-Дону — 361,31 рубля. В Сальске средний ценник мяса достиг 396,24 рубля.
За курятиной лучше ехать в Миллерово. Там она в среднем стоит 180,14 рубля. В Ростове-на-Дону мясо птицы продается за 196,20 рубля. А вот на рынках Таганрога охлажденную и замороженную курятину продают за 204,56 рубля.
Баранина по лучшим ценам есть в Миллерово — 701,30 рубля. В Ростове-на-Дону и Шахтах зафиксированы самые высокие цены на это мясо. В этих городах его стоимость выросла до 769,52 и 773,43 рубля соответственно.
До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону резко подскочат цены на мужские стрижки.
Ранее стало известно, что в ростовской аптеке прохожие могут платно погреться. За то, чтобы постоять в тепле, придется заплатить 30 рублей.