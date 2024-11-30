В донской столице открылся Музей истории города

Музей разместился в одном из зданий по улице Шаумяна. В самом центре нашего города. Его адрес: улица Шаумяна, 65. В день открытия первого городского музея заработали сразу три зала. В каждом из них своя тема и своя экспозиция, где воплощен дух того, или иного времени. Первые два зала объединены историей города, начиная со второй половины XIX века до первой половины XX-го. Третий зал полностью отдан периоду специальной военной операции.