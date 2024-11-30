В донской столице открылся Музей истории города

Posted 30 ноября, 08:38
Published 30 ноября, 08:38
Modified 30 ноября, 08:40
Updated 30 ноября, 08:40
Музей разместился в одном из зданий по улице Шаумяна. В самом центре нашего города. Его адрес: улица Шаумяна, 65. В день открытия первого городского музея заработали сразу три зала. В каждом из них своя тема и своя экспозиция, где воплощен дух того, или иного времени. Первые два зала объединены историей города, начиная со второй половины XIX века до первой половины XX-го. Третий зал полностью отдан периоду специальной военной операции.
Можно сказать, что с 2021 года Музей истории Ростова временно располагался на территории исторического парка «Россия — моя история». Здесь собирали экспонаты и проводили различной направленности мероприятия.
— Свою работу Музей ведет уже более четырех лет. Регулярно проводятся пешие экскурсии, военно-патриотические мероприятия, создаются тематические выставки. Активно пополняются фонды. В коллекции уже — более 7 тысяч предметов, — отметил Алексей Логвиненко.
Музей истории города Ростова появился благодаря заслуженному работнику культуры РФ, почетному радисту России Елене Петровне Смирновой. Именно она стала идейным вдохновителем его создания.
Глава администрации города поблагодарил всех, кто участвует в наполнении музейного фонда, передает свои личные памятные вещи. Делится архивными материалами, фотографиями и предметами быта. По его словам, они в надежных руках и будут бережно храниться в выставочных залах.
— Отдельная признательность руководителям ПАО «Роствертол», Ростсельмаш и «Группы Агроком» за участие в создании содержательных экспозиций, — добавил Алексей Логвиненко. — Вместе мы не только сохраняем, но и приумножаем культурное богатство Ростова-на-Дону. Желаю коллективу Музея успехов, процветания и воплощения в жизнь множества различных проектов. Уверен, что ростовчане и гости донской столицы смогут узнать еще больше о нашем южном городе.