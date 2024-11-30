В начале декабря часть Ростовской области останется без ТВ- и радиопередач

В течение всей рабочей недели, со 2 по 6 декабря, помехи из-за профилактических работ ожидаются в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там телерадиосигнал может пропасть в период с 10:35 до 17:00 мск. Временные проблемы коснутся нескольких радиостанций и порядка двух десятков телеканалов.