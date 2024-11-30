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Posted 30 ноября, 05:35

Published 30 ноября, 05:35

Modified 30 ноября, 05:35

Updated 30 ноября, 05:35

В начале декабря часть Ростовской области останется без ТВ- и радиопередач

В начале декабря часть Ростовской области останется без ТВ- и радиопередач

30 ноября 2024, 05:35
Фото: 1MI. В начале декабря часть Ростовской области останется без ТВ- и радиопередач
В некоторых населенных пунктах Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ и радио. Где именно пропадет сигнал, читайте в материале RostovGazeta.

В течение всей рабочей недели, со 2 по 6 декабря, помехи из-за профилактических работ ожидаются в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там телерадиосигнал может пропасть в период с 10:35 до 17:00 мск. Временные проблемы коснутся нескольких радиостанций и порядка двух десятков телеканалов.

Примечательно, что в этом поселке работы, требующие отключения передающего оборудования, проводят уже несколько недель подряд.

Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября
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Кроме того, 4 декабря аналогичная ситуация возникнет в городе Шахты. Местные жители не смогут насладиться любимыми программами с 10:35 до 17:00 мск.

В пятницу, 5 декабря, сигнал пропадет в селе Александровка Азовского района. В отличие от других населенных пунктов, здесь профилактические работы проведут в течение пары часов, с 12:00 до 14:00 мск.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Азовский район#Радио#Сальский район#Профилактические работы
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