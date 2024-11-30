В начале декабря часть Ростовской области останется без ТВ- и радиопередач

Posted 30 ноября, 05:35
Published 30 ноября, 05:35
Modified 30 ноября, 05:35
Updated 30 ноября, 05:35
В течение всей рабочей недели, со 2 по 6 декабря, помехи из-за профилактических работ ожидаются в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Там телерадиосигнал может пропасть в период с 10:35 до 17:00 мск. Временные проблемы коснутся нескольких радиостанций и порядка двух десятков телеканалов.
Примечательно, что в этом поселке работы, требующие отключения передающего оборудования, проводят уже несколько недель подряд.
Кроме того, 4 декабря аналогичная ситуация возникнет в городе Шахты. Местные жители не смогут насладиться любимыми программами с 10:35 до 17:00 мск.
В пятницу, 5 декабря, сигнал пропадет в селе Александровка Азовского района. В отличие от других населенных пунктов, здесь профилактические работы проведут в течение пары часов, с 12:00 до 14:00 мск.