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Posted 30 ноября, 07:01

Published 30 ноября, 07:01

Modified 30 ноября, 07:03

Updated 30 ноября, 07:03

В ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-Дону

В ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-Дону

30 ноября 2024, 07:01
Фото: 1MI.
В Ростове ночная температура воздуха достигла -1 градуса. О фактической погоде на улице рассказали местные жители.

Один из читателей RostovGazeta поделился фото, на котором видно измеренную температуру воздуха: -1 градус. По словам мужчины, снимок был сделан около полуночи 30 ноября в Первомайском районе (около Ростовского моря).

В это же время пошел мокрый снег, а ветер стих. Поэтому мороз чувствовался не так сильно.

В ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-ДонуВ ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-Дону
В ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-Дону. Фото: rostovgazeta.ru
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— По ощущениям как будто +5 градусов, — говорит ростовчанин. — Можно не беспокоиться, что околеешь.

В ближайший месяц в донской столице не ожидается сильных морозов. Подробный прогноз погоды на декабрь читайте в нашем материале.

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