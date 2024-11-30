В ночь на 30 ноября ударили заморозки в Ростове-на-Дону

Posted 30 ноября, 07:01
Published 30 ноября, 07:01
Modified 30 ноября, 07:03
Updated 30 ноября, 07:03
Один из читателей RostovGazeta поделился фото, на котором видно измеренную температуру воздуха: -1 градус. По словам мужчины, снимок был сделан около полуночи 30 ноября в Первомайском районе (около Ростовского моря).
В это же время пошел мокрый снег, а ветер стих. Поэтому мороз чувствовался не так сильно.
— По ощущениям как будто +5 градусов, — говорит ростовчанин. — Можно не беспокоиться, что околеешь.
В ближайший месяц в донской столице не ожидается сильных морозов. Подробный прогноз погоды на декабрь читайте в нашем материале.