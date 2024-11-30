В первую неделю декабря в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

Posted 30 ноября, 09:53
Published 30 ноября, 09:53
Modified 30 ноября, 09:55
Updated 30 ноября, 09:55
По сведениям Gismeteo, понедельник, 2 декабря, будет холодным. Днем максимальная температура воздуха составит +1 градус, а ночью похолодает до -1 градуса. Ветер умеренный — до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Во вторник, 3 декабря, температурный диапазон будет варьироваться от -1 до +2 градусов. Воздушные массы будут идти с востока со скоростью 7 метров в секунду.
В среду, 4 декабря, потеплеет до +3 градусов. Ночью ожидается до +1 градуса Цельсия. По прогнозу синоптиков, ливни и снегопады обойдут Ростов-на-Дону стороной.
Добавим, что небольшой дождь пройдет во второй половине недели.
Ранее RostovGazeta рассказала, что на выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов.