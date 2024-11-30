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Posted 30 ноября, 09:53

Published 30 ноября, 09:53

Modified 30 ноября, 09:55

Updated 30 ноября, 09:55

Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

В первую неделю декабря в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

30 ноября 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney. Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону
Первые дни декабря в Ростове-на-Дону будут пасмурными и дождливыми, информируют синоптики.

По сведениям Gismeteo, понедельник, 2 декабря, будет холодным. Днем максимальная температура воздуха составит +1 градус, а ночью похолодает до -1 градуса. Ветер умеренный — до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Во вторник, 3 декабря, температурный диапазон будет варьироваться от -1 до +2 градусов. Воздушные массы будут идти с востока со скоростью 7 метров в секунду.

Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону
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В среду, 4 декабря, потеплеет до +3 градусов. Ночью ожидается до +1 градуса Цельсия. По прогнозу синоптиков, ливни и снегопады обойдут Ростов-на-Дону стороной.

Добавим, что небольшой дождь пройдет во второй половине недели.

Ранее RostovGazeta рассказала, что на выходных в Ростовской области похолодает до -7 градусов.

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