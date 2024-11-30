Выдачу разрешений на строительство многоэтажек приостановят в Ростове-на-Дону

Posted 30 ноября, 14:19
Published 30 ноября, 14:19
Modified 30 ноября, 14:22
Updated 30 ноября, 14:22
Слюсарь рассказал, что получает большое количество жалоб от жителей Ростова-на-Дону по поводу социальной инфраструктуры, а точнее ее отсутствия. Люди недовольны тем, что в городе строят много зданий, но рядом с ними не возводят поликлиники, образовательные учреждения и прочее.
В связи с этим врио главы региона принял решение с 1 декабря временно прекратить выдачу разрешений на строительство и провести инвентаризацию всех ранее врученных. По мнению Слюсаря, возводить многоэтажки, необеспеченные школами и больницами, ни в коем случае нельзя.
«Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами нельзя. Двух мнений здесь быть не может!», — пишет Юрий Слюсарь.
Ранее тёща пожаловалась Слюсарю на систему здравоохранения в Ростове. У пожилой женщины возникли проблемы с получением курса уколов. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.