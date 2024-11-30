Выдачу разрешений на строительство многоэтажек приостановят в Ростове-на-Дону

Слюсарь рассказал, что получает большое количество жалоб от жителей Ростова-на-Дону по поводу социальной инфраструктуры, а точнее ее отсутствия. Люди недовольны тем, что в городе строят много зданий, но рядом с ними не возводят поликлиники, образовательные учреждения и прочее.