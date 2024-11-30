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Posted 30 ноября, 14:19

Published 30 ноября, 14:19

Modified 30 ноября, 14:22

Updated 30 ноября, 14:22

В Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоэтажек

Выдачу разрешений на строительство многоэтажек приостановят в Ростове-на-Дону

30 ноября 2024, 14:19
Фото: Правительство Ростовской области. В Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоэтажек
С 1 декабря в Ростове-на-Дону временно остановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, проинформировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Слюсарь рассказал, что получает большое количество жалоб от жителей Ростова-на-Дону по поводу социальной инфраструктуры, а точнее ее отсутствия. Люди недовольны тем, что в городе строят много зданий, но рядом с ними не возводят поликлиники, образовательные учреждения и прочее.

В связи с этим врио главы региона принял решение с 1 декабря временно прекратить выдачу разрешений на строительство и провести инвентаризацию всех ранее врученных. По мнению Слюсаря, возводить многоэтажки, необеспеченные школами и больницами, ни в коем случае нельзя.

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«Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами нельзя. Двух мнений здесь быть не может!», — пишет Юрий Слюсарь.

Ранее тёща пожаловалась Слюсарю на систему здравоохранения в Ростове. У пожилой женщины возникли проблемы с получением курса уколов. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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