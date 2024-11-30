В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев

Posted 30 ноября, 09:33
Published 30 ноября, 09:33
Modified 30 ноября, 09:35
Updated 30 ноября, 09:35
Утром 30 ноября в районе улиц Морозова/Дзержинского в Таганроге произошла коммунальная авария. Вода сильно затопила проезжую часть, поэтому временно пришлось остановить движение трамваев №2 и №7. При этом автобусы №31, №35, №73 и №74 работают в штатном режиме.
Кроме того, на период ликвидации аварийной ситуации коммунальщики перекрыли воду на этом участке. Без водоснабжения остались дома на следующим улицах: Пальмиро Тольятти, Морозова, Дзержинского, Железнодорожная и Московская.
Добавим, что прорыв планируют устранить в течение дня.
До этого стотысячный город в Ростовской области остался без воды почти на двое суток. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.