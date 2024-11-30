rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 09:33

Published 30 ноября, 09:33

Modified 30 ноября, 09:35

Updated 30 ноября, 09:35

В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев

В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев

30 ноября 2024, 09:33
Фото: 1MI. В Таганроге из-за коммунальной аварии приостановили движение трамваев
В Таганроге на пересечении улиц Морозова/Дзержинского приостановили работу трамваев из-за коммунальной аварии, сообщает глава города Светлана Камбулова в личном телеграм-канале.

Утром 30 ноября в районе улиц Морозова/Дзержинского в Таганроге произошла коммунальная авария. Вода сильно затопила проезжую часть, поэтому временно пришлось остановить движение трамваев №2 и №7. При этом автобусы №31, №35, №73 и №74 работают в штатном режиме.

Кроме того, на период ликвидации аварийной ситуации коммунальщики перекрыли воду на этом участке. Без водоснабжения остались дома на следующим улицах: Пальмиро Тольятти, Морозова, Дзержинского, Железнодорожная и Московская.

Зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом
Узнать подробнее

Добавим, что прорыв планируют устранить в течение дня.

До этого стотысячный город в Ростовской области остался без воды почти на двое суток. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в деревоРабочий погиб под завалами во время укладки труб в НовочеркасскеОзеро токсичного зеленого цвета нашли в Батайске
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Авария#Водоснабжение#Коммунальная авария#Коммунальщики#Происшествия#Ремонт труб#Трубопровод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика