Юрист Бобков рассказал, почему жители Ростовской области могут попасть в рабство

Posted 30 ноября, 13:00
Published 30 ноября, 13:00
Modified 30 ноября, 13:02
Updated 30 ноября, 13:02
Оказаться в рабстве может любой человек. Однако наиболее часто жертвами становятся малообразованные люди в возрасте от 20 до 40 лет, относящиеся к наименее защищенным слоям населения (скитальцы, люди без определенного места жительства, маргиналы и прочие).
Рабство является частью траффикинга — вербовки, похищения, перевозки и укрывательства людей с целью использования их для получения прибыли. Как правило, все это осуществляется незаконно с помощью мошенничества, обмана или применения силы.
— Способов и уловок заманить в рабство достаточно много, начиная от предложения о работе, заканчивая похищением человека. Методы могут отличаться, — рассказал RostovGazeta юрист, помощник адвоката Руслан Бобков.
Самая громкая история в этом году произошла в октябре на одной из ферм в Ростовской области. Там из рабства освободили сразу 18 человек, которые чудом смогли связаться с внешним миром. Мужчины ежедневно трудились на полях, а женщины хозяйничали на кухне. Пленники жили в скотских условиях без денег и документов.
Кого-то похитили, кого-то заманили работой с посуточной оплатой, жильем и питанием. Однако по факту людей оставляли без средств связи, документов и денег. Тех, кто пытался сбежать, по словам невольников, избивали. Всем якобы руководил Радж Лиманский, которого арестовали по подозрению в использовании рабского труда.
— Стоит отметить такие признаки как личность преступника (рабовладельца) и латентность преступности. К сожалению, информации по личности преступника немного, но эксперты выделяют, что зачастую это люди с IQ выше среднего. Что касается латентности преступности, рабство — сложно раскрываемое преступление, латентность (скрытость) рабства примерно составляет 98%, — считает спикер.
В связи с этим нельзя точно сказать, сколько людей попадают в рабство за определенный промежуток времени. Однако по статистике Международной организации труда (МОТ), только в 2016 году жертвами траффикинга стали почти 25 миллионов человек по всему миру. Большая часть (20,1 миллиона) попала в трудовое рабство, остальные 4,8 — в сексуальное. Среди пострадавших были около четырех миллионов детей. И это только те случаи, которые стали известны.
Причиной, по которой до сих пор попадают в рабство, эксперт назвал специфику самого преступления.
— Возможно, это происходит из-за недостаточного предупреждения преступлений и недостаточной информации по специфики раскрываемости данного преступления, а также из-за отсутствия необходимых средств, — считает Руслан Бобков.