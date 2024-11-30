Юрист Бобков рассказал, почему жители Ростовской области могут попасть в рабство

В связи с этим нельзя точно сказать, сколько людей попадают в рабство за определенный промежуток времени. Однако по статистике Международной организации труда (МОТ), только в 2016 году жертвами траффикинга стали почти 25 миллионов человек по всему миру. Большая часть (20,1 миллиона) попала в трудовое рабство, остальные 4,8 — в сексуальное. Среди пострадавших были около четырех миллионов детей. И это только те случаи, которые стали известны.