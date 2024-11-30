rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 13:00

Published 30 ноября, 13:00

Modified 30 ноября, 13:02

Updated 30 ноября, 13:02

Почему жители Ростовской области попадают в рабство

Юрист Бобков рассказал, почему жители Ростовской области могут попасть в рабство

30 ноября 2024, 13:00
Фото: нейросеть. Почему жители Ростовской области попадают в рабство
За последние месяцы Ростовская область не раз попадала в сводки новостей о рабстве. RostovGazeta выяснила, почему в XXI веке до сих пор существует риск оказаться в неволе и трудиться за еду.

Оказаться в рабстве может любой человек. Однако наиболее часто жертвами становятся малообразованные люди в возрасте от 20 до 40 лет, относящиеся к наименее защищенным слоям населения (скитальцы, люди без определенного места жительства, маргиналы и прочие).

Рабство является частью траффикинга — вербовки, похищения, перевозки и укрывательства людей с целью использования их для получения прибыли. Как правило, все это осуществляется незаконно с помощью мошенничества, обмана или применения силы.

— Способов и уловок заманить в рабство достаточно много, начиная от предложения о работе, заканчивая похищением человека. Методы могут отличаться, — рассказал RostovGazeta юрист, помощник адвоката Руслан Бобков.

Самая громкая история в этом году произошла в октябре на одной из ферм в Ростовской области. Там из рабства освободили сразу 18 человек, которые чудом смогли связаться с внешним миром. Мужчины ежедневно трудились на полях, а женщины хозяйничали на кухне. Пленники жили в скотских условиях без денег и документов.

Освобожденные из рабства на ферме под Ростовом люди опознали «хозяина»
Узнать подробнее

Кого-то похитили, кого-то заманили работой с посуточной оплатой, жильем и питанием. Однако по факту людей оставляли без средств связи, документов и денег. Тех, кто пытался сбежать, по словам невольников, избивали. Всем якобы руководил Радж Лиманский, которого арестовали по подозрению в использовании рабского труда.

— Стоит отметить такие признаки как личность преступника (рабовладельца) и латентность преступности. К сожалению, информации по личности преступника немного, но эксперты выделяют, что зачастую это люди с IQ выше среднего. Что касается латентности преступности, рабство — сложно раскрываемое преступление, латентность (скрытость) рабства примерно составляет 98%, — считает спикер.

В связи с этим нельзя точно сказать, сколько людей попадают в рабство за определенный промежуток времени. Однако по статистике Международной организации труда (МОТ), только в 2016 году жертвами траффикинга стали почти 25 миллионов человек по всему миру. Большая часть (20,1 миллиона) попала в трудовое рабство, остальные 4,8 — в сексуальное. Среди пострадавших были около четырех миллионов детей. И это только те случаи, которые стали известны.

Причиной, по которой до сих пор попадают в рабство, эксперт назвал специфику самого преступления.

— Возможно, это происходит из-за недостаточного предупреждения преступлений и недостаточной информации по специфики раскрываемости данного преступления, а также из-за отсутствия необходимых средств, — считает Руслан Бобков.
Читайте также:
«Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по ТаганрогуПенсионера год держали в рабстве на хуторе в Ростовской областиСМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступность#Преступления#Рабство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика