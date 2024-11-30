Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов

В Ростове-на-Дону автобусы, курсирующие по маршруту №18, перевозят горожан от площади Карла Маркса (Пролетарский район) до улицы Дмитрия Петрова (Октябрьский район). Несколько дней назад люди простояли на остановке больше одного часа в ожидании хотя бы одной маршрутки.