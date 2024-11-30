Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов

Posted 30 ноября, 17:40
Published 30 ноября, 17:40
Modified 30 ноября, 17:42
Updated 30 ноября, 17:42
В Ростове-на-Дону автобусы, курсирующие по маршруту №18, перевозят горожан от площади Карла Маркса (Пролетарский район) до улицы Дмитрия Петрова (Октябрьский район). Несколько дней назад люди простояли на остановке больше одного часа в ожидании хотя бы одной маршрутки.
Очевидцы рассказали, что в период с 19.00 до 20.00 мск не было ни одного автобуса.
Напомним, что две недели назад чиновники лично проверили самые загруженные маршруты Ростова-на-Дону. Также в салоне автобуса и заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. После прогулки он потребовал нестандартных решений транспортных проблем города.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки».