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Posted 30 ноября, 17:40

Published 30 ноября, 17:40

Modified 30 ноября, 17:42

Updated 30 ноября, 17:42

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов

30 ноября 2024, 17:40
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов
В Ростове-на-Дону общественный транспорт продолжает ездить с нарушением расписания. В этот раз людям пришлось больше часа ждать автобус №18 на холоде, сообщает портал «Благоустройство города».

В Ростове-на-Дону автобусы, курсирующие по маршруту №18, перевозят горожан от площади Карла Маркса (Пролетарский район) до улицы Дмитрия Петрова (Октябрьский район). Несколько дней назад люди простояли на остановке больше одного часа в ожидании хотя бы одной маршрутки.

Очевидцы рассказали, что в период с 19.00 до 20.00 мск не было ни одного автобуса.

Дефицит общественного транспорта в Ростове достиг почти 30%
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Напомним, что две недели назад чиновники лично проверили самые загруженные маршруты Ростова-на-Дону. Также в салоне автобуса и заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. После прогулки он потребовал нестандартных решений транспортных проблем города.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки».

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