Жители Ростовской области в 2024 году стали брать больше автокредитов

Согласно данным бюро о динамике объема выданных автокредитов в регионах России, в период с января по октябрь 2024 жители донского региона взяли кредиты на автомобили на общую сумму почти в 86 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти 36 миллиардов рублей), разница составляет 138%.