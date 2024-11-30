Жители Ростовской области в 2024 году стали брать больше автокредитов

Posted 30 ноября, 04:35
Published 30 ноября, 04:35
Modified 30 ноября, 04:35
Updated 30 ноября, 04:35
Согласно данным бюро о динамике объема выданных автокредитов в регионах России, в период с января по октябрь 2024 жители донского региона взяли кредиты на автомобили на общую сумму почти в 86 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти 36 миллиардов рублей), разница составляет 138%.
По словам сотрудника Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, большая разница в объемах выданных автокредитов объясняется сокращением количества новых автомобилей в прошлом году. Прирост кредитов на автомобили в 2024 остается высоким благодаря спросу дистрибьюторов, акциям и скидкам производителей авто, а также общей покупательской активности людей.
По сумме выданных населению автокредитов Ростовская область заняла шестое место в списке регионов, уступив Кубани, Татарстану, Санкт-Петербургу, Московской области и Москве.
Напомним, что в октябре 2024 года в Ростовской области число выданных автокредитов значительно сократилось.