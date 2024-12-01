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Posted 1 декабря, 17:19

Published 1 декабря, 17:19

Modified 1 декабря, 17:21

Updated 1 декабря, 17:21

Для Арбитражного суда Ростовской области построят здание

Для Арбитражного суда Ростовской области построят здание

1 декабря 2024, 17:19
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону построят новое здание для областного Арбитражного суда, сообщает «Дон 24» со ссылкой на управлении Росимущества.

Источник сообщает, что территориальное управление Росимущества предоставило в бессрочное пользование Арбитражному суду Ростовской области участок.

Он располагается на проспекте Шолохова, а его площадь составляет более 21 квадратных километров. Дата строительства и переезда пока не известна. В данный момент здание Арбитражного суда Ростовской области расположено на улице Станиславского, 10/11-13.

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Ранее президентом России Владимиром Путиным был подписал указ о назначении новых судей в регионах страны, в том числе и в Ростовской области. Вершить правосудие в Арбитражном суде Ростовской области будут Ольга Демченко, Валентина Ковалева, Александра Лебедева, Дмитрий Ложечкин и Юлия Смородина.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Строительство#Переезд#Судьи#Арбитражный суд#Заседание
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