Для Арбитражного суда Ростовской области построят здание

Posted 1 декабря, 17:19
Published 1 декабря, 17:19
Modified 1 декабря, 17:21
Updated 1 декабря, 17:21
Источник сообщает, что территориальное управление Росимущества предоставило в бессрочное пользование Арбитражному суду Ростовской области участок.
Он располагается на проспекте Шолохова, а его площадь составляет более 21 квадратных километров. Дата строительства и переезда пока не известна. В данный момент здание Арбитражного суда Ростовской области расположено на улице Станиславского, 10/11-13.
Ранее президентом России Владимиром Путиным был подписал указ о назначении новых судей в регионах страны, в том числе и в Ростовской области. Вершить правосудие в Арбитражном суде Ростовской области будут Ольга Демченко, Валентина Ковалева, Александра Лебедева, Дмитрий Ложечкин и Юлия Смородина.