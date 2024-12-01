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Posted 1 декабря, 10:29

Published 1 декабря, 10:29

Modified 1 декабря, 10:31

Updated 1 декабря, 10:31

Движение по Левобережной и Киргизской ограничат в Ростове почти до весны

Движение по Левобережной и Киргизской ограничат в Ростове почти до весны

1 декабря 2024, 10:29
Фото: 1MI.
Со 2 декабря в Ростове ограничат движение на Левобережной и Киргизской улицах из-за работ по ремонту газопровода. Об этом проинформировал городской департамент автодорог.

Движение для автомобилей ограничат на улице Левобережная в районе дома №73. Запрет будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Также ограничения коснутся 2-й Киргизской улицы, а точнее — участка дороги от переулка Суржского до Клязьминского, а также возле здания №82. Данные ограничения будут действовать до 20 декабря текущего года.

Ограничение скорости ввели на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее стало известно об ограничениях для водителей и пешеходов на улице Красноармейской из-за строительства элитного жилого дома.

Кроме того, «Автодор» сообщил о переходе на зимний скоростной режим на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 декабря.

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#Светлана Саранча#Строительство#Автомобили#Ростов#Ограничение движения#Улица Киргизская#Жилой комплекс#Департамент автодорог
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