Движение по Левобережной и Киргизской ограничат в Ростове почти до весны

Posted 1 декабря, 10:29
Published 1 декабря, 10:29
Modified 1 декабря, 10:31
Updated 1 декабря, 10:31
Движение для автомобилей ограничат на улице Левобережная в районе дома №73. Запрет будет действовать до 28 февраля 2025 года.
Также ограничения коснутся 2-й Киргизской улицы, а точнее — участка дороги от переулка Суржского до Клязьминского, а также возле здания №82. Данные ограничения будут действовать до 20 декабря текущего года.
Ранее стало известно об ограничениях для водителей и пешеходов на улице Красноармейской из-за строительства элитного жилого дома.
Кроме того, «Автодор» сообщил о переходе на зимний скоростной режим на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 декабря.