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Posted 1 декабря, 13:07

Published 1 декабря, 13:07

Modified 1 декабря, 19:37

Updated 1 декабря, 19:37

Елочные новогодние заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году?

Новогодние базары заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году?

1 декабря 2024, 13:07
Фото: rostovgazeta.ru. Елочные новогодние заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году?

Елочные базары заработали в Ростове с 1 декабря

В Ростове-на-Дону с 1 декабря заработали елочные базары. О том, сколько в этом году будет стоить новогоднее дерево и когда его лучше покупать, пишет газета «Молот».

Директор сети елочных базаров Александр Хворост рассказал СМИ, что примерно четверть ростовчан начинают готовиться к новогодним праздникам и приходят за покупкой елки уже в первых числах декабря. Большая часть продаж совершается за пару недель до Нового года. В конце месяца, как отметил Александр Хворост, приходят те, кто не успел приобрести елку из-за работы, отсутствия в городе или в надежде на распродажу. Однако снижения цен обычно не происходит, так как большой остаток сосен и елей на базарах к концу месяца бывает редко.

Также стало известно, что в связи с инфляцией в этом году новогодние деревья будут стоить на 10% больше, чем в прошлом.

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Ранее RostovGazeta подготовила список туров, в которые можно выгодно съездить во время новогодних каникул и в канун праздника.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Цены#Инфляция#Новый год#Новогодние праздники#Новогодние ели#Праздники
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