Новогодние базары заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году?

Директор сети елочных базаров Александр Хворост рассказал СМИ, что примерно четверть ростовчан начинают готовиться к новогодним праздникам и приходят за покупкой елки уже в первых числах декабря. Большая часть продаж совершается за пару недель до Нового года. В конце месяца, как отметил Александр Хворост, приходят те, кто не успел приобрести елку из-за работы, отсутствия в городе или в надежде на распродажу. Однако снижения цен обычно не происходит, так как большой остаток сосен и елей на базарах к концу месяца бывает редко.