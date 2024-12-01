Итоги недели: в Ростове главу Минтранса арестовали за оружие и запретили строить дома

В ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали 29 БПЛА. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО и РЭБ, однако в результате падения обломков повреждения получили шесть домов и административное здание в Тарасовском районе, а также один нежилой дом в Каменском. К счастью, пострадавших не было.