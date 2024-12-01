Итоги недели: в Ростове главу Минтранса арестовали за оружие и запретили строить дома

Posted 1 декабря, 18:47
Published 1 декабря, 18:47
Modified 1 декабря, 18:48
Updated 1 декабря, 18:48
Министра транспорта — заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября. Первоначально в СМИ появилась информация о том, что Кушнарев подозревается в получении крупной взятки в размере 27 миллионов рублей. Задержание высокопоставленного чиновника подтвердили журналистам и в правительстве региона, сообщив, что работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме.
По решению Кировского районного суда Ростова-на-Дону министр транспорта региона Виталий Кушнарев заключен под стражу на два месяца. Однако, к удивлению СМИ, в Объединенной пресс-службе судов сообщили, что чиновнику избрана мера пресечения по статье 222 УК РФ — незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия.
В ночь на 29 ноября Ростовскую область атаковали 29 БПЛА. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО и РЭБ, однако в результате падения обломков повреждения получили шесть домов и административное здание в Тарасовском районе, а также один нежилой дом в Каменском. К счастью, пострадавших не было.
Врио губернатора Юрий Слюсарь также сообщил, что в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на крупном промышленном объекте в Каменском районе. Для борьбы с огнем было задействовано более ста спасателей. По снимкам и видео стало понятно, что горит нефтебаза недалеко от Каменска-Шахтинского. Пожар потушили спустя 30 часов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов с 1 декабря 2024 года. Он объяснил это решение многочисленными обращениями жителей донской столицы на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.
Слюсарь также сообщил о проведении инвентаризации ранее выданных разрешений. Как долго будет действовать ограничение на выдачу разрешений на строительство высоток, пока не известно.