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Posted 1 декабря, 06:35

Published 1 декабря, 06:35

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Карпин назвал неидеальной победу «Ростова» над «Парин НН» со счетом 4:0

Карпин назвал неидеальной победу ФК «Ростов» над «Пари НН» со счетом 4:0

1 декабря 2024, 06:35
Фото: ФК Ростов.. Карпин назвал неидеальной победу «Ростова» над «Парин НН» со счетом 4:0
Главный тренер ФК «Ростов» заявил, что не считает идеальной игру, принесшую победные четыре очка команде в матче против «Пари Нижний Новгород». Валерий Карпин поделился мнением сразу после встречи 30 ноября в ходе пресс-конференции.

Очередной тур Российской премьер-лиги 2024/25 завершился разгромной победой донской команды. «Желто-синие» всухую обыграли нижегородских гостей на домашней арене — 4:0. Несмотря на разгромное поражение соперников, главный тренер «Ростова» не считает победу идеальной.

— По качеству игра не близка к идеальной. Многие вещи делали хорошо, но не идеально. Что планировали — выполнили идеально, — поделился Валерий Карпин на пресс-конференции.
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Судя по итогам последних матчей, у ФК «Ростов» закончилась черная полоса поражений и «ничьих». Донские футболисты выиграли последние три встречи подряд. При том, что из 17 туров победных насчитывается всего шесть. Еще столько же было проигрышей и пять матчей вничью.

«Желто-синие» находятся на седьмой строчке таблицы РПЛ, набрав 23 очка. Лидирующей тройкой остаются санкт-петербургский «Зенит» (39 очков), одноименный «Краснодар» (38 очков) и московский «Локомотив» (34 очка).

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что тренер «Спартака» собирается возместить ущерб за разбитое стекло на скамейке запасных. Деян Станкевич разбил пластиковое ограничение, возмутившись решением судьи.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#Валерий Карпин#Российская премьер-лига#Победа
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