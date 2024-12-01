Карпин назвал неидеальной победу ФК «Ростов» над «Пари НН» со счетом 4:0

Posted 1 декабря, 06:35
Published 1 декабря, 06:35
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
Очередной тур Российской премьер-лиги 2024/25 завершился разгромной победой донской команды. «Желто-синие» всухую обыграли нижегородских гостей на домашней арене — 4:0. Несмотря на разгромное поражение соперников, главный тренер «Ростова» не считает победу идеальной.
— По качеству игра не близка к идеальной. Многие вещи делали хорошо, но не идеально. Что планировали — выполнили идеально, — поделился Валерий Карпин на пресс-конференции.
Судя по итогам последних матчей, у ФК «Ростов» закончилась черная полоса поражений и «ничьих». Донские футболисты выиграли последние три встречи подряд. При том, что из 17 туров победных насчитывается всего шесть. Еще столько же было проигрышей и пять матчей вничью.
«Желто-синие» находятся на седьмой строчке таблицы РПЛ, набрав 23 очка. Лидирующей тройкой остаются санкт-петербургский «Зенит» (39 очков), одноименный «Краснодар» (38 очков) и московский «Локомотив» (34 очка).
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что тренер «Спартака» собирается возместить ущерб за разбитое стекло на скамейке запасных. Деян Станкевич разбил пластиковое ограничение, возмутившись решением судьи.