Карпин назвал неидеальной победу ФК «Ростов» над «Пари НН» со счетом 4:0

Судя по итогам последних матчей, у ФК «Ростов» закончилась черная полоса поражений и «ничьих». Донские футболисты выиграли последние три встречи подряд. При том, что из 17 туров победных насчитывается всего шесть. Еще столько же было проигрышей и пять матчей вничью.