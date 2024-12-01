Между Ростовом-на-Дону и Мариуполем запустили обновленный участок трассы

Вице-премьер также сообщил, что «Новороссия» — это важная для экономики и логистики дорога, которая соединяет регионы и является частью транспортного кольца вокруг Азовского моря. Чтобы сделать движение по трассе более удобным, было проделано много работы. Так, дорожники расширили автодорогу до четырёх полос на трёх участках длиной 40 километров. Также была повышена безопасность движения благодаря разделению транспортных потоков, а также установке систем освещения и переходов.