Между Ростовом-на-Дону и Мариуполем запустили обновленный участок трассы

Posted 1 декабря, 15:45
Published 1 декабря, 15:45
Modified 1 декабря, 15:47
Updated 1 декабря, 15:47
Зампред правительства России Марат Хуснуллин в ходе онлайн-конференции объявил об открытии после капремонта 27-километрового участка автодороги Р-280 «Новороссия» — последнего из трёх участков трассы, которая соединяет Ростовскую область и город Мариуполь.
Вице-премьер также сообщил, что «Новороссия» — это важная для экономики и логистики дорога, которая соединяет регионы и является частью транспортного кольца вокруг Азовского моря. Чтобы сделать движение по трассе более удобным, было проделано много работы. Так, дорожники расширили автодорогу до четырёх полос на трёх участках длиной 40 километров. Также была повышена безопасность движения благодаря разделению транспортных потоков, а также установке систем освещения и переходов.
По словам Марата Хуснуллина, благодаря улучшениям трассы, пропускная способность увеличена до 25 тысяч машин в сутки.
До этого стало известно об ограничениях сроком на полгода в центре Ростова из-за строительства элитного жилого дома.