Мороз до -8 градусов и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область

Posted 1 декабря, 08:17
Published 1 декабря, 08:17
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Согласно прогнозу, с 1 по 3 декабря в регионе будет облачная погода с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. По ночам, а также в утренние часы в отдельных районах области прогнозируется туман и гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.
Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров секунду, при порывах может достигать 14 метров в секунду. По ночам температура воздуха упадет до -4 градусов, при прояснениях до -8 градусов. Днем градусники покажут до +3 градусов. потеплеет в регионе 3 декабря до +6 градусов в дневные часы.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, какая погода прогнозируется в Ростовской области в декабре. Так, начальник регионального гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что после 10 числа в регионе ожидаются серьёзные холода. Стоит ждать дождей, мокрого снега и снега.