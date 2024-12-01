rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 08:17

Published 1 декабря, 08:17

Modified 1 декабря, 08:19

Updated 1 декабря, 08:19

Мороз до -8 градусов и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область

Мороз до -8 градусов и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область

1 декабря 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney. Мороз до -8 градусов и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область
Календарная зима в Ростовской области начнется с мокрого снега и снижения ночных температур до -8 градусов, следует из прогноза ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС».

Согласно прогнозу, с 1 по 3 декабря в регионе будет облачная погода с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. По ночам, а также в утренние часы в отдельных районах области прогнозируется туман и гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров секунду, при порывах может достигать 14 метров в секунду. По ночам температура воздуха упадет до -4 градусов, при прояснениях до -8 градусов. Днем градусники покажут до +3 градусов. потеплеет в регионе 3 декабря до +6 градусов в дневные часы.

Донской казак спрогнозировал погоду в Ростовской области по народным приметам
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta сообщала о том, какая погода прогнозируется в Ростовской области в декабре. Так, начальник регионального гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что после 10 числа в регионе ожидаются серьёзные холода. Стоит ждать дождей, мокрого снега и снега.

Читайте также:
Стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрьВ первую неделю декабря в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градусаА ваша кошка лижет хвост? Какую зиму ждать в Ростовской области по казачьим приметам
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Ветер#Гидрометцентр#Температура#Ночь#Заморозки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика