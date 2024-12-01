Мороз до -8 градусов и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область

Согласно прогнозу, с 1 по 3 декабря в регионе будет облачная погода с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. По ночам, а также в утренние часы в отдельных районах области прогнозируется туман и гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.