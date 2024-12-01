Ограничение скорости ввели на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Изменения коснулись только скоростного режима. В связи с началом зимнего периода максимальную скорость авто при передвижении по трассе снизили. Речь идет о двух участках: граница с Воронежской областью — Каменск-Шахтинский (777-933 километры) и поселок Койсугский Азовского района — граница с Краснодарским краем (1091-1119 километры).