Ограничение скорости ввели на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 1 декабря, 07:02
Published 1 декабря, 07:02
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
Изменения коснулись только скоростного режима. В связи с началом зимнего периода максимальную скорость авто при передвижении по трассе снизили. Речь идет о двух участках: граница с Воронежской областью — Каменск-Шахтинский (777-933 километры) и поселок Койсугский Азовского района — граница с Краснодарским краем (1091-1119 километры).
Ранее там действовал летний режим, позволяющий ехать с повышенной скоростью: до 110 километров в час для легковушек и небольших грузовиков весом меньше 3,5 тонн.
Зимой допустимую скорость для автомобилей снизили до 90 километров в час. Это позволит сократить риск ДТП в гололед и метель.
Ранее стало известно, сколько денег понадобится для реконструкции М-4 «Дон».