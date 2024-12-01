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Posted 1 декабря, 07:02

Published 1 декабря, 07:02

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

На трассе М-4 «Дон» с 1 декабря ввели ограничения в Ростовской области

Ограничение скорости ввели на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

1 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI. На трассе М-4 «Дон» с 1 декабря ввели ограничения в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» с 1 декабря ввели ограничения в Ростовской области

В Ростовской области начали действовать ограничения на трассе М-4 «Дон». Нововведения вступили в силу с 1 декабря, сообщает «Автодор».

Изменения коснулись только скоростного режима. В связи с началом зимнего периода максимальную скорость авто при передвижении по трассе снизили. Речь идет о двух участках: граница с Воронежской областью — Каменск-Шахтинский (777-933 километры) и поселок Койсугский Азовского района — граница с Краснодарским краем (1091-1119 километры).

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Ранее там действовал летний режим, позволяющий ехать с повышенной скоростью: до 110 километров в час для легковушек и небольших грузовиков весом меньше 3,5 тонн.

Зимой допустимую скорость для автомобилей снизили до 90 километров в час. Это позволит сократить риск ДТП в гололед и метель.

Ранее стало известно, сколько денег понадобится для реконструкции М-4 «Дон».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Ограничения#Зима#Гололед#Скорость#Автодор
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