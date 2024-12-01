Родители пропавшей ростовской спортсменки опровергли слухи о сборе денег

Posted 1 декабря, 17:31
Published 1 декабря, 17:31
Modified 1 декабря, 17:34
Updated 1 декабря, 17:34
Родителей Анны Цомартовой обвинили в том, что они якобы проводят сборы денег. В telegram-канале «Анна Цомартова» семья написала пост, чтобы развеять эти слухи. Мать спортсменки Диана Цомартова пояснила, что они с мужем предложили вознаграждение в размере пяти миллионов рублей за информацию о местонахождении дочери, но никаких сборов не проводили. Также супруги призвали людей доверять правдивой информации от следователей и от них самих.
Напомним, что спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года в Каспийске после соревнований по тайскому боксу, в которых не смогла одержать победу. Расстроенная девушка выбежала без вещей и телефона прогуляться и с тех пор ее больше никто не видел. Родители Анны не верят в то, что их дочь могла погибнуть, летом им прислали снимок девушки из метро в ОАЭ, очень похожей на Анну. Но до сих пор родственникам не удалось посмотреть записи с камер наблюдения, чтобы убедиться была ли эта девушка их дочерью.
Ранее отец пропавшей девушки Николай Цомартов рассказал о странных обстоятельствах исчезновения дочери.
Мужчина сообщил, что их с супругой насторожило нетипичное поведение Анны во время выступления, за которым они наблюдали в прямом эфире. После того, как дочь Цомартова пропала, ему, дескать, стали поступать странные звонки, в которых сообщалось, что у них якобы есть видео, на котором спортсменка прыгает в воду. О том, какие еще обстоятельства исчезновения Анны показались ее отцу подозрительными, рассказал Николай в беседе с корреспондентом RostovGazeta.