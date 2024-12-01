Родители пропавшей ростовской спортсменки опровергли слухи о сборе денег

Напомним, что спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года в Каспийске после соревнований по тайскому боксу, в которых не смогла одержать победу. Расстроенная девушка выбежала без вещей и телефона прогуляться и с тех пор ее больше никто не видел. Родители Анны не верят в то, что их дочь могла погибнуть, летом им прислали снимок девушки из метро в ОАЭ, очень похожей на Анну. Но до сих пор родственникам не удалось посмотреть записи с камер наблюдения, чтобы убедиться была ли эта девушка их дочерью.