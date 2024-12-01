Уголовное дело возбудили из-за пожара в Ростовской области, где погиб младенец

Posted 1 декабря, 06:17
Published 1 декабря, 06:17
Modified 1 декабря, 06:17
Updated 1 декабря, 06:17
Жуткая трагедия случилась 30 ноября в хуторе Старокузнецов Милютинского района. В гостях у местной жительницы собралась компания. Гостья вышла в магазин, оставив своего ребенка дома. Когда она вернулась, младенец и ее приятели были мертвы. В живых осталась лишь хозяйка дома — ее с ожогами госпитализировали.
Как сообщала RostovGazeta, пожар начался примерно в 19:30 мск. Пламя быстро распространялось по жилью, уничтожая все на своем пути. Когда на вызов приехала спасатели, площадь ЧП достигала 60 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось через несколько часов, к 22:00 мск.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего загорелся дом. По факту трагедии возбудили уголовное дело, прокуратура держит его расследование на контроле.