Уголовное дело возбудили из-за пожара в Ростовской области, где погиб младенец

Жуткая трагедия случилась 30 ноября в хуторе Старокузнецов Милютинского района. В гостях у местной жительницы собралась компания. Гостья вышла в магазин, оставив своего ребенка дома. Когда она вернулась, младенец и ее приятели были мертвы. В живых осталась лишь хозяйка дома — ее с ожогами госпитализировали.