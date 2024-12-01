В 2024 году в Ростове цена за квадратный метр на вторичке обогнала инфляцию

Исключениями, как отметил аналитик, являются шесть городов-миллионников, в число которых вошел и Ростов-на-Дону. Здесь средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 8,4%, обогнав инфляцию. Он добавил, что в дальнейшем этот тренд будет сохраняться.