В 2024 году в Ростове цена за квадратный метр на вторичке обогнала инфляцию

Posted 1 декабря, 19:33
Published 1 декабря, 19:33
Modified 1 декабря, 19:35
Updated 1 декабря, 19:35
Как сообщил СМИ, ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов, в текущем году впервые за последние несколько лет динамика средней цены за квадратный метр оказалась ниже официальной инфляции, которая составила в России 7,41%.
Исключениями, как отметил аналитик, являются шесть городов-миллионников, в число которых вошел и Ростов-на-Дону. Здесь средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 8,4%, обогнав инфляцию. Он добавил, что в дальнейшем этот тренд будет сохраняться.
Ранее стало известно, что в этом году Ростовская область заняла седьмое место среди регионов России по покупке домов и квартир в Москве.