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Posted 1 декабря, 19:33

Published 1 декабря, 19:33

Modified 1 декабря, 19:35

Updated 1 декабря, 19:35

В 2024 году в Ростове цена за квадратный метр на вторичке обогнала инфляцию

В 2024 году в Ростове цена за квадратный метр на вторичке обогнала инфляцию

1 декабря 2024, 19:33
Фото: rostovgazeta.ru. В 2024 году в Ростове цена за квадратный метр на вторичке обогнала инфляцию
Ростов-на-Дону вошел в шестерку городов-миллионников, в которых рост цен на вторичную недвижимость обогнал инфляцию, пишут «Известия».

Как сообщил СМИ, ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов, в текущем году впервые за последние несколько лет динамика средней цены за квадратный метр оказалась ниже официальной инфляции, которая составила в России 7,41%.

Исключениями, как отметил аналитик, являются шесть городов-миллионников, в число которых вошел и Ростов-на-Дону. Здесь средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 8,4%, обогнав инфляцию. Он добавил, что в дальнейшем этот тренд будет сохраняться.

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Ранее стало известно, что в этом году Ростовская область заняла седьмое место среди регионов России по покупке домов и квартир в Москве.

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#Светлана Саранча#Экономика#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Цены#Инвестиции#Рынок
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