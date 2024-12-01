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Posted 1 декабря, 09:03

Published 1 декабря, 09:03

Modified 1 декабря, 09:05

Updated 1 декабря, 09:05

В Ростовской области мужчина погиб, пытаясь вынести скутер из горящего дома

В Ростовской области мужчина погиб, пытаясь вынести скутер из горящего дома

1 декабря 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области мужчина погиб, пытаясь вынести скутер из горящего дома
В Ростовской области мужчина пытался вынести скутер из горящего дома и отравился угарным газом, сообщает МЧС России по Ростовской области в своем telegram-канале.

Инцидент случился в Каменске-Шахтинском, когда хозяева дома на улице Абрикосовой забыли выключить обогреватель и вышли на улицу. Когда огонь уже разгорелся, женщина побежала за помощью, а ее 48-летний муж зашел обратно, чтобы вынести скутер.

К сожалению, обратно мужчина уже не вышел — он отравился угарным газом. Спасатели потушили огонь на площади 15 квадратных метров.

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Ранее в пожаре на уторе Старокузнецов в Милютинском районе Ростовской области погибли двое взрослых и грудной ребенок. По факту происшествия в возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Каменск-Шахтинский#Спасатели#Трагедия#МЧС России#Угарный газ
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