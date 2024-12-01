В Ростовской области мужчина погиб, пытаясь вынести скутер из горящего дома

Posted 1 декабря, 09:03
Published 1 декабря, 09:03
Modified 1 декабря, 09:05
Updated 1 декабря, 09:05
Инцидент случился в Каменске-Шахтинском, когда хозяева дома на улице Абрикосовой забыли выключить обогреватель и вышли на улицу. Когда огонь уже разгорелся, женщина побежала за помощью, а ее 48-летний муж зашел обратно, чтобы вынести скутер.
К сожалению, обратно мужчина уже не вышел — он отравился угарным газом. Спасатели потушили огонь на площади 15 квадратных метров.
Ранее в пожаре на уторе Старокузнецов в Милютинском районе Ростовской области погибли двое взрослых и грудной ребенок. По факту происшествия в возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.