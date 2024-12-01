В Ростовской области мужчина погиб, пытаясь вынести скутер из горящего дома

Инцидент случился в Каменске-Шахтинском, когда хозяева дома на улице Абрикосовой забыли выключить обогреватель и вышли на улицу. Когда огонь уже разгорелся, женщина побежала за помощью, а ее 48-летний муж зашел обратно, чтобы вынести скутер.