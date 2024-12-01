В Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца

Posted 1 декабря, 06:12
Published 1 декабря, 06:12
Modified 1 декабря, 06:44
Updated 1 декабря, 06:44
Жилище в хуторе Старокузнецов загорелось около 19:30 мск. В тот момент дома находились две женщины, мужчина и 7-месячные младенец.
Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили 10 человек на трех автоцистернах. К их прибытию полыхало 60 квадратных метров.
В комнатах при тушении специалисты обнаружили тела женщины, мужчины и ребенка. Еще одна женщина, хозяйка дома, смогла выжить, но получила травмы. Ее с ожогами госпитализировали.
Жертв могло бы быть еще больше, если мать ребенка не уехала в магазин за продуктами в тот злополучный вечер. Когда она вернулась, дом уже горел.
Полностью потушить пламя удалось через несколько часов, к 22:00 мск.
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