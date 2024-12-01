rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 06:12

Published 1 декабря, 06:12

Modified 1 декабря, 06:44

Updated 1 декабря, 06:44

В Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца

В Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца

1 декабря 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца
Три человека, включая полугодовалого ребенка, погибли во время пожара в частном доме в Ростовской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС, трагедия произошла 30 ноября в Милютинском районе

Жилище в хуторе Старокузнецов загорелось около 19:30 мск. В тот момент дома находились две женщины, мужчина и 7-месячные младенец.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили 10 человек на трех автоцистернах. К их прибытию полыхало 60 квадратных метров.

В комнатах при тушении специалисты обнаружили тела женщины, мужчины и ребенка. Еще одна женщина, хозяйка дома, смогла выжить, но получила травмы. Ее с ожогами госпитализировали.

Видео: ГУ МЧС по Ростовской области. В Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца
Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
Узнать подробнее

Жертв могло бы быть еще больше, если мать ребенка не уехала в магазин за продуктами в тот злополучный вечер. Когда она вернулась, дом уже горел.

Полностью потушить пламя удалось через несколько часов, к 22:00 мск.

Прокуратура организовала проверку после жуткого происшествия. На место выезжал ио районного прокурора Роман Корховой. Прваоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Ранее RostovGazeta сообщала о горящем грузовике на автодроге под Батайском.

Читайте также:
Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской областиПоявились кадры с места пожара в Ростовской области, где массово погибли рабочиеОтмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Пожар#МЧС#Спасатели#Трагедия#18+#Проверка#Милютинский район#Жертвы#Потушить
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика