Женщине из Ростова-на-Дону пересадили одновременно сердце и лёгкие

Через время Ольге поставили второй диагноз — «лёгочная гипертензия». Обратившись в Центр трансплантологии имени Шумакова, женщина узнала, что ей необходима пересадка сердца и легких. Ростовчанка поставила перед собой цель — встать на ноги ради своей дочери и отвести её в первый класс. Операция прошла успешно. Уже спустя месяц Ольга достигла своей цели — выздоровела и отвела дочь в первый класс.