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Posted 1 декабря, 19:20

Published 1 декабря, 19:20

Modified 1 декабря, 19:22

Updated 1 декабря, 19:22

Женщине из Ростова-на-Дону пересадили одновременно сердце и лёгкие

Женщине из Ростова-на-Дону пересадили одновременно сердце и лёгкие

1 декабря 2024, 19:20
Фото: Изображение Midjourney.
Ростовчанке провели уникальную операцию — одновременную трансплантацию сердца и легких. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, сообщают городские СМИ.

Издание 1РНД сообщает, что жительница Ростова-на-Дону по имени Ольга несколько лет жила с диагнозом «стенокардия». О болезни женщина узнала случайно: поначалу ее беспокоили обычные боли в сердце. Со временем они становились невыносимыми, и тогда Ольга решила обратиться к врачам, которые поначалу прописали медикаментозное лечение, однако состояние пациентки ухудшалось.

Через время Ольге поставили второй диагноз — «лёгочная гипертензия». Обратившись в Центр трансплантологии имени Шумакова, женщина узнала, что ей необходима пересадка сердца и легких. Ростовчанка поставила перед собой цель — встать на ноги ради своей дочери и отвести её в первый класс. Операция прошла успешно. Уже спустя месяц Ольга достигла своей цели — выздоровела и отвела дочь в первый класс.

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Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о нерешаемых проблемах в здравоохранении Ростовской области и предупредил о возможных срывах сроков капремонта учреждений здравоохранения.

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