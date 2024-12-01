Женщине из Ростова-на-Дону пересадили одновременно сердце и лёгкие

Posted 1 декабря, 19:20
Published 1 декабря, 19:20
Modified 1 декабря, 19:22
Updated 1 декабря, 19:22
Издание 1РНД сообщает, что жительница Ростова-на-Дону по имени Ольга несколько лет жила с диагнозом «стенокардия». О болезни женщина узнала случайно: поначалу ее беспокоили обычные боли в сердце. Со временем они становились невыносимыми, и тогда Ольга решила обратиться к врачам, которые поначалу прописали медикаментозное лечение, однако состояние пациентки ухудшалось.
Через время Ольге поставили второй диагноз — «лёгочная гипертензия». Обратившись в Центр трансплантологии имени Шумакова, женщина узнала, что ей необходима пересадка сердца и легких. Ростовчанка поставила перед собой цель — встать на ноги ради своей дочери и отвести её в первый класс. Операция прошла успешно. Уже спустя месяц Ольга достигла своей цели — выздоровела и отвела дочь в первый класс.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о нерешаемых проблемах в здравоохранении Ростовской области и предупредил о возможных срывах сроков капремонта учреждений здравоохранения.