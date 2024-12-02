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Posted 2 декабря, 18:42

Published 2 декабря, 18:42

Modified 2 декабря, 18:44

Updated 2 декабря, 18:44

Большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области

Большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области

2 декабря 2024, 18:42
Фото: 1MI. Большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области
В Ростовской области большегруз перевернулся на трассе. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях вечером 2 декабря.

По их словам, авария произошла на въезде в хутор Большой Лог Аксайского района. Грузовик столкнулся с легковушкой и от удара опрокинулся.

— Большегруз отлетел на обочину, а легковая машина занимает одну из полос дороги, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты в telegram-канале «Жесть Ростова».
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Видео: тг Жесть Ростова. Большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области

Из-за аварии движение в сторону Новочеркасска затруднено. Официальных комментариев Госавтоинспекция пока не давала.

— На месте уже стоит «скорая», — добавили в комментариях очевидцы.

Ранее в аварию попала еще один грузовик. На Северном обходе Ростова легковушка врезалась в него, вылетев на встречную полосу.

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