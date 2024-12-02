Большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области

Posted 2 декабря, 18:42
Published 2 декабря, 18:42
Modified 2 декабря, 18:44
Updated 2 декабря, 18:44
По их словам, авария произошла на въезде в хутор Большой Лог Аксайского района. Грузовик столкнулся с легковушкой и от удара опрокинулся.
— Большегруз отлетел на обочину, а легковая машина занимает одну из полос дороги, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты в telegram-канале «Жесть Ростова».
Из-за аварии движение в сторону Новочеркасска затруднено. Официальных комментариев Госавтоинспекция пока не давала.
— На месте уже стоит «скорая», — добавили в комментариях очевидцы.
Ранее в аварию попала еще один грузовик. На Северном обходе Ростова легковушка врезалась в него, вылетев на встречную полосу.