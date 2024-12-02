Девушки из Ростова стали массово «сдувать» губы

Posted 2 декабря, 07:33
Published 2 декабря, 07:33
Modified 2 декабря, 07:35
Updated 2 декабря, 07:35
По словам косметолога Карины Шахназарян, жительницы Ростова стали чаще выбирать процедуру удаления филлера из губ.
«По сравнению с 2023 годом запрос стал в 3-4 раза больше. Во-первых, из-за тренда на естественность: сейчас многие звезды тоже избавляются от филлеров», — отмечает эксперт.
Другая причина новой волны популярности натуральной красоты — дорогие материалы.
«Гель в губах со временем может мигрировать, за этим нужно следить и корректировать форму. А коррекция сейчас практически сравнялась по стоимости с увеличением губ. Сильно подорожали европейские филлеры, их и доставить сложнее», — добавляет косметолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского.