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Posted 2 декабря, 07:33

Published 2 декабря, 07:33

Modified 2 декабря, 07:35

Updated 2 декабря, 07:35

Эксперт рассказал, почему ростовчанки стали избавляться от губ

Девушки из Ростова стали массово «сдувать» губы

2 декабря 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney. Эксперт рассказал, почему ростовчанки стали избавляться от губ

Косметолог рассказала, почему ростовчанки стали массово «сдувать» губы

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Процедура увеличения губ в Ростовской области за год подорожала почти вдвое, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский косметолог Карина Шахназарян.

По словам косметолога Карины Шахназарян, жительницы Ростова стали чаще выбирать процедуру удаления филлера из губ.

«По сравнению с 2023 годом запрос стал в 3-4 раза больше. Во-первых, из-за тренда на естественность: сейчас многие звезды тоже избавляются от филлеров», — отмечает эксперт.

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Другая причина новой волны популярности натуральной красоты — дорогие материалы.

«Гель в губах со временем может мигрировать, за этим нужно следить и корректировать форму. А коррекция сейчас практически сравнялась по стоимости с увеличением губ. Сильно подорожали европейские филлеры, их и доставить сложнее», — добавляет косметолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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