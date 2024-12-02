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Posted 2 декабря, 08:33

Published 2 декабря, 08:33

Modified 2 декабря, 08:35

Updated 2 декабря, 08:35

Экс-замглавы Новочеркасска дали реальный срок за махинации с гаражами

Экс-замглавы Новочеркасска дали реальный срок за махинации с гаражами

2 декабря 2024, 08:33
Фото: vk.com/novochgrad. Экс-замглавы Новочеркасска дали реальный срок за махинации с гаражами
Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию по делу экс-заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой. Как сообщает региональное УФСБ России, приговор оставили без изменений.

Елизавета Жиркова занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по экономике. В апреле 2023 года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Как выяснили оперативники, чиновница помогла бесплатно получить земельный участок частному лицу. Землю площадью около 10 соток использовали для размещения гаражного кооператива «Ракушки».

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Новочеркасский городской суд приговорил Жиркову к колонии, но после обжалования решения суда дело отправили на повторное рассмотрение. Во второй раз экс-чиновнице назначили наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Бывшая замглавы администрации пыталась обжаловать и это решение, но Ростовский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области, после апелляции Елизавете Жирковой назначили допнаказание. Теперь в течение двух лет ей запрещено занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее RostovGazeta сообщала о суде над подрядчиком по уборке улиц Ростова, который вывел на личные счета 4 миллиона рублей бюджетных денег.

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