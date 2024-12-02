Экс-замглавы Новочеркасска дали реальный срок за махинации с гаражами

Posted 2 декабря, 08:33
Published 2 декабря, 08:33
Modified 2 декабря, 08:35
Updated 2 декабря, 08:35
Елизавета Жиркова занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по экономике. В апреле 2023 года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Как выяснили оперативники, чиновница помогла бесплатно получить земельный участок частному лицу. Землю площадью около 10 соток использовали для размещения гаражного кооператива «Ракушки».
Новочеркасский городской суд приговорил Жиркову к колонии, но после обжалования решения суда дело отправили на повторное рассмотрение. Во второй раз экс-чиновнице назначили наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Бывшая замглавы администрации пыталась обжаловать и это решение, но Ростовский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.
Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области, после апелляции Елизавете Жирковой назначили допнаказание. Теперь в течение двух лет ей запрещено занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Ранее RostovGazeta сообщала о суде над подрядчиком по уборке улиц Ростова, который вывел на личные счета 4 миллиона рублей бюджетных денег.