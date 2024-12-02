Экс-замглавы Новочеркасска дали реальный срок за махинации с гаражами

Новочеркасский городской суд приговорил Жиркову к колонии, но после обжалования решения суда дело отправили на повторное рассмотрение. Во второй раз экс-чиновнице назначили наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Бывшая замглавы администрации пыталась обжаловать и это решение, но Ростовский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции.