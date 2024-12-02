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Posted 2 декабря, 14:23

Published 2 декабря, 14:23

Modified 2 декабря, 14:25

Updated 2 декабря, 14:25

Гидрометцентр оценил уровень радиации после включения энергоблока Ростовской АЭС

Гидрометцентр оценил уровень радиации после запуска энергоблока Ростовской АЭС

2 декабря 2024, 14:23
Фото: «Росэнергоатом». Гидрометцентр оценил уровень радиации после включения энергоблока Ростовской АЭС
Временное отключение энергоблока №1 Ростовской АЭС не создало аварийных ситуаций на территории ЮФО, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Напомним, что 1 декабря в сеть включили первый энергоблок Ростовской АЭС после двухнедельного планового ремонта. Специалисты рассказали, что сила дозы гамма-излучения в ЮФО после активизации системы составила до 0.17 микрозиверт в час.

Вблизи Ростовской атомной станции мощность ионизирующего излучения варьируются от 0,11 до 0,17 микрозиверт в час. Оба показателя не превышают естественного радиационного фона.

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Ранее легковой автомобиль протаранил пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС. Конструкция слетела с бетонного фундамента и перестала работать. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.

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