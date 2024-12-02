Гидрометцентр оценил уровень радиации после запуска энергоблока Ростовской АЭС

Напомним, что 1 декабря в сеть включили первый энергоблок Ростовской АЭС после двухнедельного планового ремонта. Специалисты рассказали, что сила дозы гамма-излучения в ЮФО после активизации системы составила до 0.17 микрозиверт в час.