Гидрометцентр оценил уровень радиации после запуска энергоблока Ростовской АЭС

Posted 2 декабря, 14:23
Published 2 декабря, 14:23
Modified 2 декабря, 14:25
Updated 2 декабря, 14:25
Напомним, что 1 декабря в сеть включили первый энергоблок Ростовской АЭС после двухнедельного планового ремонта. Специалисты рассказали, что сила дозы гамма-излучения в ЮФО после активизации системы составила до 0.17 микрозиверт в час.
Вблизи Ростовской атомной станции мощность ионизирующего излучения варьируются от 0,11 до 0,17 микрозиверт в час. Оба показателя не превышают естественного радиационного фона.
Ранее легковой автомобиль протаранил пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС. Конструкция слетела с бетонного фундамента и перестала работать. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.