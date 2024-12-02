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Posted 2 декабря, 11:39

Published 2 декабря, 11:39

Modified 2 декабря, 11:41

Updated 2 декабря, 11:41

Военторги массово сдают в аренду в Ростовской области

Имущество военторгов массово сдают в аренду в Ростовской области

2 декабря 2024, 11:39
Фото: mil.ru. Военторги массово сдают в аренду в Ростовской области
В Ростовской области стали массово сдавать в аренду помещения военторгов. Актуальные предложения размещены на сайте ГИС Торги.

На электронном аукционе выставили здания магазина, склада и химчистки. Больше всего денег хотят за двухэтажный магазин. Он расположен в городе Зернограде, его площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость аренды составляет 390 тысяч рублей.

Сдать помещение химчистки планируют за 56 тысяч рублей. Здание площадью порядка 350 квадратных метров находится в Ростове на улице Тимошенко (Военвед).

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Дешевле всего обойдутся склады. Всего имеется два помещения общей площадью менее 300 «квадратов». Их сдают в аренду за 45 тысяч рублей. Они тоже расположены на улице Оганова (Военвед).

Ранее RostovGazeta рассказывала, какую квартиру можно снять в Ростове за 10 тысяч рублей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Военторги#Аренда
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