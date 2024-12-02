Имущество военторгов массово сдают в аренду в Ростовской области

Posted 2 декабря, 11:39
Published 2 декабря, 11:39
Modified 2 декабря, 11:41
Updated 2 декабря, 11:41
На электронном аукционе выставили здания магазина, склада и химчистки. Больше всего денег хотят за двухэтажный магазин. Он расположен в городе Зернограде, его площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость аренды составляет 390 тысяч рублей.
Сдать помещение химчистки планируют за 56 тысяч рублей. Здание площадью порядка 350 квадратных метров находится в Ростове на улице Тимошенко (Военвед).
Дешевле всего обойдутся склады. Всего имеется два помещения общей площадью менее 300 «квадратов». Их сдают в аренду за 45 тысяч рублей. Они тоже расположены на улице Оганова (Военвед).
Ранее RostovGazeta рассказывала, какую квартиру можно снять в Ростове за 10 тысяч рублей.