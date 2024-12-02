Исследование ВТБ И РБК: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

В целом, бизнес в следующем году не ожидает рецессии или стагнации, хотя к замедлению экономического роста предприниматели готовятся. Большинство из опрошенных ставят на рост реального ВВП в диапазоне от 1 до 2% в 2025 году. В части курса доллара к рублю, 68% компаний полагают, что в среднем в следующем году доллар будет стоить 95–105 ₽, а средний прогноз по всей выборке составляет примерно 100 руб.