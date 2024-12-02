Ларьки с шаурмой могут закрыть на ЦГБ в Ростове

Posted 2 декабря, 10:13
Published 2 декабря, 10:13
Modified 2 декабря, 12:43
Updated 2 декабря, 12:43
По словам главы региона, на их месте лучше разместить торговые точки с продуктами местных аграриев.
— На ЦГБ спрос точно удовлетворится двумя «шаурмичными», а на месте третьей можно продавать фермерские колбасы, или, например, льняное масло, — цитирует Юрия Слюсаря «Деловая газета-Юг».
Ранее Юрий Слюсарь запретил строительство многоэтажек в донской столице и инициировал проверки разрешений на их возведение. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.