rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:13

Published 2 декабря, 10:13

Modified 2 декабря, 12:43

Updated 2 декабря, 12:43

Ларьки с шаурмой могут закрыть на ЦГБ в Ростове

Ларьки с шаурмой могут закрыть на ЦГБ в Ростове

2 декабря 2024, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru. Ларьки с шаурмой могут закрыть на ЦГБ в Ростове
В Ростове могут закрыть ларьки с шаурмой в районе ЦГБ на проспекте Ворошиловском. С таким предложением выступил врио губернатора Юрий Слюсарь во время заседания экспертного совета по импортозамещению.

По словам главы региона, на их месте лучше разместить торговые точки с продуктами местных аграриев.

«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове
Узнать подробнее
— На ЦГБ спрос точно удовлетворится двумя «шаурмичными», а на месте третьей можно продавать фермерские колбасы, или, например, льняное масло, — цитирует Юрия Слюсаря «Деловая газета-Юг».

Ранее Юрий Слюсарь запретил строительство многоэтажек в донской столице и инициировал проверки разрешений на их возведение. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Экономист Остапкович рассказал, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллараMercedes ночью сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-ДонуЦены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Импортозамещение#Производители#Торговые точки#Шаурма#ЦГБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика