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Posted 2 декабря, 05:15

Published 2 декабря, 05:15

Modified 2 декабря, 05:17

Updated 2 декабря, 05:17

Ледяной дождь накроет Ростов-на-Дону 5 декабря

Ледяной дождь накроет Ростов-на-Дону 5 декабря

2 декабря 2024, 05:15
Фото: 1MI. Ледяной дождь накроет Ростов-на-Дону 5 декабря
В Ростове после похолодания начнется дождь и мокрый снег, сказано на сайте «Яндекс.Погоды» на 5 декабря. Из-за температуры, близкой к нулю, осадки превратятся практически в лед.

Температура воздуха утром и ночью составит около +1 градуса, в дневное время суток потеплеет до +2…+3 градусов. К вечеру ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Он будет идти почти всю ночь. Однако из-за плюсовой температуры осадки быстро растрают.

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Похожая ситуация будет и на следующий день, 6 декабря. Только снегопад ожидается утром, а не вечером. К полудню город снова накроет ледяной дождь. Столбик термометра покажет около нуля градусов утром и до +1 — в остальное время суток.

Ранее стала известна погода на весь декабрь.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Дождь#Ледяной дождь#Мокрый снег
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