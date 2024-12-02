Ледяной дождь накроет Ростов-на-Дону 5 декабря

Posted 2 декабря, 05:15
Published 2 декабря, 05:15
Modified 2 декабря, 05:17
Updated 2 декабря, 05:17
Температура воздуха утром и ночью составит около +1 градуса, в дневное время суток потеплеет до +2…+3 градусов. К вечеру ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Он будет идти почти всю ночь. Однако из-за плюсовой температуры осадки быстро растрают.
Похожая ситуация будет и на следующий день, 6 декабря. Только снегопад ожидается утром, а не вечером. К полудню город снова накроет ледяной дождь. Столбик термометра покажет около нуля градусов утром и до +1 — в остальное время суток.
Ранее стала известна погода на весь декабрь.