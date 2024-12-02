Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области

Posted 2 декабря, 18:34
Published 2 декабря, 18:34
Modified 2 декабря, 18:36
Updated 2 декабря, 18:36
Путепровод находится на улице Магистральной в городе Гуково и связывает Новошахтинск, Зверево, Красный Сулин и ЛНР. Местные жители не раз просили закрыть этот мост: из-за большегрузов дорога просела, а саму конструкцию признали аварийной.
В июне прошлого года в связи с угрозой обрушения перекрыли движение по путепроводу. А зимой подрядчик приступил к ремонтным работам на участке протяженностью почти 500 метров. На это выделили больше 200 миллионов рублей. Спустя год объект сдали.
Ранее RostovGazeta сообщала, сколько денег потратили на ремонт дорог в регионе в 2024 году.