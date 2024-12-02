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Posted 2 декабря, 18:34

Published 2 декабря, 18:34

Modified 2 декабря, 18:36

Updated 2 декабря, 18:36

Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области

Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области

2 декабря 2024, 18:34
Фото: 1MI. Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области
В Ростовской области завершили ремонт моста, по которому везут технику в Луганскую народную Республику. Как сообщает правительство региона, объект сдали 1 декабря.

Путепровод находится на улице Магистральной в городе Гуково и связывает Новошахтинск, Зверево, Красный Сулин и ЛНР. Местные жители не раз просили закрыть этот мост: из-за большегрузов дорога просела, а саму конструкцию признали аварийной.

Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской областиМост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области
Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области. Фото: правительство РО.
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В июне прошлого года в связи с угрозой обрушения перекрыли движение по путепроводу. А зимой подрядчик приступил к ремонтным работам на участке протяженностью почти 500 метров. На это выделили больше 200 миллионов рублей. Спустя год объект сдали.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько денег потратили на ремонт дорог в регионе в 2024 году.

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#Евгения Волкова#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Гуково#Мост#Зверево#Красный Сулин#Ремонт моста
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